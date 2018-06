Bei einem Selbstmordanschlag in Afghanistan sind mindestens 40 Menschen getötet worden. Der Vorfall habe sich in der östlichen Provinz Paktia nahe der Grenze zu Pakistan ereignet, teilten die Behörden mit. Die Opfer hatten ein Volleyballturnier besucht. Dort habe der Attentäter in der Menschenmenge eine Bombe explodieren lassen, berichtet die BBC.



Der stellvertretende Gouverneur von Paktika sagte, der Attentäter habe sich mit seinem Motorrad inmitten der Zuschauer in die Luft gesprengt. Etwa 60 Menschen seien verletzt worden. Auch der Sprecher der Provinzregierung sprach von vielen Schwerverletzen. Er rechne mit weiteren Todesopfern. Die Regierung in Kabul müsse dringend Hilfe zu leisten. "Wir müssen möglicherweise Verletzte nach Kabul zur Behandlung ausfliegen lassen", sagte er.



Unter den Besuchern der Sportveranstaltung waren nach Behördeninformationen auch mehrere Beamte der Provinzverwaltung und der Polizeichef. Wer für den Anschlag verantwortlich ist, ist noch unklar. Afghanistans Präsident Aschraf Ghani verurteilte die Tat.



In den vergangenen Monaten haben die radikalislamischen Taliban in Afghanistan wieder vermehrt Anschläge verübt. Der dortige Kampfeinsatz der Nato-Truppe Isaf läuft zum Jahresende aus. Ab 2015 sollen die Afghanen selbst für die Sicherheit des Landes sorgen. Die ausländischen Soldaten, die dann im Land bleiben, sollen die lokalen Sicherheitskräfte ausbilden und beraten.



Es gibt allerdings Zweifel daran, dass die afghanische Armee und die Polizei allein in der Lage sind, für Sicherheit zu sorgen. US-Präsident Barack Obama hat darum überraschend auch für 2015 Kampfhandlungen amerikanischer Soldaten erlaubt.