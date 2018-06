Ein Franzose und ein Brite waren offenbar an der Hinrichtung von mindestens 14 syrischen Soldaten und dem US-Bürger Peter Kassig durch die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) beteiligt. Es sei sehr wahrscheinlich, dass ein 22-jähriger Franzose dem Exekutionskommando angehört habe, sagte der französische Innenminister Bernard Cazeneuve. Ein Brite glaubte zudem, seinen Sohn unter den IS-Kämpfern erkannt zu haben.



Der IS hatte ein Video im Internet verbreitet, das die Hinrichtung von mindestens 14 syrischen Regierungssoldaten zeigt. In der Aufnahme sagte ein Maskierter zudem, der IS habe den US-Bürger Peter Edward Kassig enthauptet. Zu Füßen des vermummten Mannes lag ein blutiger, abgeschlagener Kopf. Die USA bestätigten die Identität Kassigs.

Die Überprüfung des IS-Videos durch den französischen Geheimdienst habe ergeben, dass sehr wahrscheinlich ein Franzose direkt an der Hinrichtung der syrischen Soldaten beteiligt gewesen sei, sagte Cazeneuve. Der Verdächtige habe Frankreich im August 2013 verlassen, um nach Syrien zu reisen.

Zudem gehörte möglicherweise ein britischer Medizinstudent dem Exekutionskommando an. Ahmed Muthana sagte der Zeitung Daily Mail, er glaube, er habe seinen 20-jährigen Sohn unter den IS-Kämpfern in dem 15-minütigen Film erkannt. Die meisten der 16 IS-Milizionäre waren unmaskiert. "Ich kann nicht sicher sein", sagte Muthana. "Aber er sieht wie mein Sohn aus. Er muss jetzt Allah fürchten, weil er Menschen getötet hat. Wie kann er glauben, er könne Gott gegenübertreten, wenn er Menschen umbringt?"



Das britische Außenministerium wollte sich dazu nicht äußern. Allerdings war der 20-Jährige bereits auf einem im Juni verbreiteten Film zu sehen, in dem er Muslime aufrief, sich dem IS anzuschließen.

Der 26-jährige Kassig ist die fünfte westliche Geisel, mit deren Hinrichtung sich der IS brüstet. Die Terroristen hatten bereits zwei britische Entwicklungshelfer und zwei US-Journalisten vor laufender Kamera enthauptet und die Filme ins Internet gestellt. Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden kämpfen vermutlich 10.000 ausländische Islamisten in Syrien und im Irak.