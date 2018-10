Irakische Regierungstruppen haben im Norden des Landes die strategisch wichtige Stadt Baidschi vollständig zurückerobert. Dies sei nach mehr als zwei Wochen heftiger Kämpfe mit der Dschihadistengruppe "Islamischer Staat" (IS) gelungen, sagten Regierungsvertreter. Baidschi war seit Anfang Juni in der Gewalt des IS.

Baidschi liegt an der Hauptstraße zwischen Tikrit und Mossul nahe der wichtigsten Erdölraffinerie des Landes. Die Rückeroberung der Stadt erleichtert die Sicherung der Raffinerie. Diese wird seit Monaten von der Armee gegen wiederholte Angriffe der Dschihadisten verteidigt.

An der Offensive zur Rückeroberung Baidschis, die am 31. Oktober begann, waren neben der Armee auch Milizen beteiligt. Die radikalsunnitische IS-Miliz kontrolliert seit dem Sommer weite Landesteile im Irak und in Syrien.

Die IS-Extremisten verdienen geschätzt mehr als zwei Millionen Euro pro Tag durch die von ihnen kontrollierten Ölraffinerien. Ziel der USA und ihrer Verbündeten ist es, den IS zu zerstören.