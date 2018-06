Es ist eineinhalb Jahre her, da saß Jean-Claude Juncker noch in seinem Ministerpräsidentenbüro in Luxemburg und erschien kein bisschen beunruhigt, als ich ihn fragte, wie lange das noch gut gehen könne: Steuerdumping als nationales Geschäftsmodell zu betreiben, während man nach außen den vorbildlichen Europäer gibt. Aus journalistischer Sicht blieb Juncker, damals seit 18 Jahren Regierungschef, auf geradezu nervenzerfetzende Art gelassen. Denn der entscheidenden Frage weicht der neue Präsident der EU-Kommission bis heute aus: Was war seine Verantwortung bei all den Steuerdeals, die die luxemburgische Finanzverwaltung Großfirmen angeboten hat?

Die Süddeutsche Zeitung hat jetzt Details über die Kleinrechnerei veröffentlicht, die das Großherzogtum Branchenriesen wie Ikea, Amazon oder E.ON angedeihen ließ, weswegen es das damalige Gespräch verdient, endlich aus dem Rekorder geholt zu werden – erschienen ist es damals nicht.

Wird der Kommissionschef zu Unrecht der Doppelzüngigkeit bezichtigt, in Brüssel den guten Europäer zu mimen, während er daheim eine zutiefst egoistische Politik betrieb? Juncker behauptet damals, im April 2013: Nein. Er als Regierungschef habe auf die Festsetzung der Steuern keinen Einfluss gehabt.

DIE ZEIT: Herr Juncker, Großunternehmen können mit Luxemburg individuell aushandeln, wie viele Steuern sie hier bezahlen müssen. Vodafone UK zum Beispiel zahlt in Luxemburg nur 0,8 Prozent Einkommensteuer, ähnliche Deals gibt es mit Amazon oder einem griechischen Molkereikonzern. Das ist doch ein Absaugen von Steuergeldern aus den Ländern, in denen die Gewinne erwirtschaftet werden.

Jean-Claude Juncker: Ich handele das nicht aus. Das macht die Steuerverwaltung.

ZEIT: Aber die gesetzlichen Möglichkeiten dafür werden von der Regierung geschaffen, deren Chef Sie sind.

Juncker: Aber es gibt keine besonderen Regeln gesetzlichen Zuschnittes, die dies erlauben würden. Die Steuerverwaltung hat die rechtliche Möglichkeit, dies zu tun. Solange ich Finanzminister war, wusste die Steuerverwaltung, dass ich derartige Modelle nicht goutiere. Ich habe aber oft erlebt, wenn Investoren mir einen Besuch abstatteten, dass sie mir sagten, welche günstigen Steuermodelle es in Deutschland oder den Niederlanden gebe, im direkten Vergleich zu dem, was die Steuerverwaltung ihnen hier angeboten habe. Insofern kann ich keine besonderen luxemburgischen Spezifika entdecken.

ZEIT: Es gibt eine Studie aus dem Europäischen Parlament, die besagt, dass den europäischen Haushalten wegen des luxemburgischen Modells jedes Jahr zweistellige Milliardenbeträge entgehen.

Juncker: Dann müssten wir die ja kriegen. Dann verstehe ich überhaupt nicht, warum wir seit fünf Jahren ein Haushaltsdefizit haben. Als wir vor ein paar Jahren gesehen haben, dass große Unternehmen sich massiv auf den Weg nach Luxemburg gemacht machen, habe ich einer europäischen Regelung (der Mehrwertsteuer-Harmonisierung, d. Red.) zugestimmt, weil ich das Gefühl hatte, dass es imageschädigend werden könnte, was sich da langsam heranbildet.

ZEIT: Wenn das so ist, sägt dann der Europäer Juncker nicht an dem Ast, auf dem der Luxemburger Juncker sitzt?

Juncker: Nein. Ich erlebe nie einen Konflikt in mir, in dem ich zwischen nationalen und europäischen Interessen hin- und hergerissen werde. Wenn der Zeitpunkt erreicht ist, an dem ich den Eindruck habe, dass andere uns zu Recht mit Vorwürfen konfrontieren, dann ändern wir die Zustände.

ZEIT: Sie haben im Moment nicht diesen Eindruck?

Juncker: Nein. Ich kann mich Zärtlichkeitsbeweisen im Moment überhaupt nicht erwehren in Europa. Weil wir jetzt in diesem automatischen Banken-Informationsverfahren antreten – was die Schweizer nicht unberührt lassen wird.

ZEIT: Dieses Informationssystem zielt auf die Beseitigung von Steuerflucht, nicht von Steueroptimierung. Noch einmal, Sie sagen, Sie mögen diese Steueroptimierung nicht, aber Sie sind seit 18 Jahren Ministerpräsident dieses Landes.

Juncker: Aber jedes Land macht das! Auch Deutschland. Wenn ich sage, dass ich das nicht mag, dann deswegen, weil immer der Verdacht entsteht, dass hier (in Luxemburg, d. Red.) Sonderbrötchen gebacken werden. Als Finanzminister weiß man nichts davon, weil es um eine verwaltungsinterne Entscheidung geht, die – erstaunlicherweise, aber das ist nun mal die Rechtsnorm – vom einzelnen Finanzbeamten abhängt. Sie können als Finanzminister einem Steuerbeamten keine Weisung geben. Der Steuerbeamte ist per Gesetz allein zuständig.

ZEIT: Ja, aber über eben diese Gesetze entscheidet doch die Politik.

Juncker: Der Rechtsstaat sieht vor, um die Steuerbeamten von politischem Druck freizuhalten, dass der einzelne Steuerbeamte, der die Besteuerung veranlasst, dies im Alleinverfahren macht. Ich war 20 Jahre lang Finanzminister. Nicht ein einziges Mal ist mir ein tax ruling (ein Individual-Deal mit einem Unternehmen, d. Red.) vorgelegt worden. Nie. Und wenn ich sage, ich mag es nicht, dann eben, weil es an Transparenz mangelt. Nur, jedes Land macht tax rulings. Deswegen bin ich auf europäischer Ebene für eine gemeinsame Bemessungsgrundlage. Ich mag dieses Kapitalgehopse nicht. Die Investoren spielen Regierungen gegeneinander aus.

ZEIT: Ihr Finanzminister rechtfertigt tax rulings ausdrücklich damit, dass er sagt, viele andere Einkunftsmöglichkeiten habe Luxemburg nicht.

Juncker: Das stimmt, denn wir können keine Waffen exportieren.

ZEIT: Sie liefern immerhin den Stahl für die Waffen.

Juncker: Stahl ist ein edles Produkt. Ich bin ein Stahlmensch! (lacht)