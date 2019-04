Bei der ersten Sitzung zur neuen EU-Kommission in Brüssel hat der neue Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker deutliche Kritik an David Cameron geübt. Der britische Premier wehrt sich gegen eine milliardenschwere Nachzahlung ins EU-Budget. Auf dem jüngsten EU-Gipfel hatte Cameron erklärt, er werde die Rechnung von über 2,1 Milliarden Euro niemals wie gefordert zum 1. Dezember begleichen. Juncker sagte, er werde keine ungerechtfertigte Kritik hinnehmen. "Ich bin kein Typ, der vor den Regierungschefs oder anderen hohen Instanzen erzittert."

Der Streit um Londons zusätzliche EU-Beiträge soll bald gelöst werden. Die EU-Finanzminister wollen am Freitag über eine Lösung beraten. Er selbst habe "kein Problem" mit Cameron, sagte Juncker nach der ersten Sitzung der neuen Kommission. Cameron habe aber "ein Problem mit den anderen Regierungschefs".

Auch an dem italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi übte Juncker Kritik. Renzi hatte zuvor in einem Interview gesagt, er komme nicht nach Brüssel, um sich erklären zu lassen, was er zu tun habe. "Ich mag die Art und Weise nicht, wie sich bestimmte Regierungschefs nach dem Gipfel verhalten haben", sagte Juncker. "Zu sagen, dass die Kommission sich in Bereiche nicht einmischen solle, die Teil der wirtschaftlichen Koordinierung in Europa sind, zu sagen, dass man Belehrungen von Bürokraten nicht akzeptieren werde, ist eine Art, die Kommission zu beschreiben, die mich verärgert", sagte Juncker. Er leite ein Gremium mit 27 Kommissaren und sei "ja nicht der Chef von einer anonymen Beamtenbande", sagte Juncker.

In dem Streit mit Cameron warnte der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber vor Zugeständnissen, da die Regeln zum Berechnen der EU-Beiträge einstimmig beschlossen worden sind. "Wenn wir beim ersten Fall der Anwendung in die Knie gehen, sind wir keine Gemeinschaft des Rechts, sondern eine Gemeinschaft der politischen Spielchen", sagte Ferber.