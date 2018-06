Nach einem Überfall islamistischer Terroristen auf einen Reisebus im Nordosten Kenias mit 28 Toten hat die Armee nach offizieller Darstellung über 100 Angehörige der Al-Shabaab-Miliz getötet. Das erklärte Vizepräsident William Ruto nach Angaben der Zeitung Daily Nation. Das Militär habe die Lager ausfindig gemacht, von denen aus die Islamisten aus Somalia zu dem Überfall auf den Bus aufgebrochen seien. Beweise für diese Angaben seien nicht vorgelegt worden, berichtete das Blatt.

Das Militär habe auf das "abscheuliche Verbrechen" rasch reagiert. "Ich kann Ihnen versichern, dass die für diesen Angriff Verantwortlichen nicht einmal mehr Zeit für ihr Abendessen hatten", wurde Ruto zitiert. Bei dem Einsatz über die Grenze hinweg seien über 100 Islamisten getötet und insgesamt vier Stützpunkte zerstört worden.

Eine Gruppe der Al-Shabaab hatte den Bus am Samstag im Bezirk Mandera zunächst in ihre Gewalt gebracht, sagte ein Behördensprecher. Dann hätten die Angreifer die Opfer zur somalischen Grenze gefahren und jeden erschossen, der nicht in der Lage war, Verse aus dem Koran zu lesen.



Der Bus war in die kenianische Hauptstadt Nairobi unterwegs. Unter den 60 Männern und Frauen an Bord befanden sich nach Medienberichten auch Regierungsbeamte, Polizisten sowie Lehrer.



Im Bezirk Mandera gab es in der Vergangenheit immer wieder Anschläge der somalischen Al-Shabaab, die im Grenzgebiet ein wichtiges Rückzugsgebiet hat. Kenia unterstützt die somalische Regierung im Kampf gegen die Terroristen, die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündet sind.