Gelbe Karte für die liberalkonservative polnische Regierungspartei Bürgerplattform (PO) bei den Kommunalwahlen: Prognosen zufolge blieb sie hinter der nationalkonservativen Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) zurück. Danach stimmten am Sonntag 31,5 Prozent der Wähler für die PiS, 27,3 Prozent gaben der PO die Stimme. Die PiS wurde zudem in 8 der insgesamt 16 Wojewodschaften stärkste Partei und wird dort die Regionalregierung stellen.

Der Prognose zufolge zeichnet sich eine regelrechte Teilung des Landes an den Wahlurnen ab: Im ländlich geprägten Osten und Süden dominiert die PiS, während die PO die nördlichen und westlichen Regionen für sich gewinnen konnte.

Die Wahlen gelten als erster Stimmungstest für Regierungschefin Ewa Kopacz, die ihr Amt erst vor zwei Monaten angetreten hat. Kopacz zeigte sich vor den PO-Anhängern am Abend dennoch zuversichtlich, dass die Liberalkonservativen bei den Parlamentswahlen 2015 wieder siegen könnten.

Die 57-Jährige hat nur gut ein Jahr Zeit, die Bürger von ihrer Regierungsarbeit zu überzeugen: Im Herbst 2015 stehen Parlamentswahlen an, außerdem sind in Polen im kommenden Jahr Präsidentenwahlen.