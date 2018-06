US-Präsident Barack Obama nominiert die New Yorker Bundesanwältin Loretta Lynch als neue Justizministerin. Das gab das Weiße Haus in Washington bekannt. Die Personalie muss noch vom Senat bestätigt werden. Stimmt die Kongresskammer der Nominierung der 55-Jährigen zu, übernimmt sie den Posten von Eric Holder, der im September seinen Rücktritt angekündigt hatte. Holder war der erste Schwarze an der Spitze des Justizministeriums, Lynch wäre die erste schwarze Frau auf dem Posten.

Nachdem die Republikaner bei den Kongresswahlen Anfang der Woche die Mehrheit im Senat gewonnen haben, können sie die Nominierung verhindern. Da Lynch anders als ihr Vorgänger Holder nicht zum Kreis der engsten Vertrauten Obamas gehört, ist eine Blockade allerdings unwahrscheinlich. Die Republikaner signalisierten bereits ihre Zustimmung. Der wichtigste Republikaner im Justizausschuss, Chuck Grassley, sagte, Lynch könne "das Vertrauen in den Justizminister als politisch unabhängige Stimme des amerikanischen Volkes" wiederherstellen.

Präsidentensprecher Josh Earnest würdigte Lynch als "starke, unabhängige Staatsanwältin", die schon zweimal eine der wichtigsten Staatsanwaltschaften der USA geführt habe. Die 1959 in Greensboro im Bundesstaat North Carolina geborene Lynch ist derzeit Staatsanwältin im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Sie wäre nach Janet Reno unter Ex-Präsident Bill Clinton die zweite Frau an der Spitze des Justizministeriums.

Lynch ist seit 2010 Bundesstaatsanwältin in Brooklyn, nachdem sie dieses Amt bereits von 1999 bis 2001 innehatte. Dazwischen arbeitete die in Harvard promovierte Juristin für die Anwaltskanzlei Hogan & Hartson in New York, wo sie vor allem im Wirtschaftsrecht tätig war.



Am Freitag nominierte Obama zudem seinen bisherigen stellvertretenden Nationalen Sicherheitsberater Tony Blinken als neuen Vize-Außenminister. Blinken soll die Nachfolge von Bill Burns als Stellvertreter von Außenminister John Kerry antreten.