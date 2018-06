Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas geben sich gegenseitig die Schuld für die jüngste Eskalation im Nahostkonflikt. Abbas beschuldigte Israel, die Region in einen "zerstörerischen Religionskrieg" zu stürzen. Israel müsse seine "Siedler und Extremisten von der Al-Aqsa-Moschee und dem Tempelberg fernhalten", forderte Abbas in seiner Rede zum zehnten Todestag von Palästinenserführer Jassir Arafat. Ihr Auftreten sei eine Provokation.



Netanjahu warf Abbas seinerseits vor, die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern vorsätzlich anzuheizen. Abbas sei kein Partner im Kampf gegen den Terror, sagte Netanjahu. "Anstatt die Unruhen zu beschwichtigen, befeuert er sie." Auch erziehe er die Palästinenser nicht zum Frieden, sondern zum Terrorismus.

Mit Blick auf die Ausschreitungen in Israel und dem Westjordanland kündigte Netanjahu weitere Maßnahmen an. Dazu gehöre eine Verstärkung der Sicherheitskräfte, die Zerstörung der Häuser von Angreifern und ein hartes Vorgehen gegen jene, die Brandflaschen oder Steine werfen. Die arabischen Israelis rief der Ministerpräsident dazu auf, sich nicht an den Unruhen zu beteiligen. "Ihr seid Bürger mit gleichen Rechten und gleichen Pflichten und die erste Pflicht jedes Bürgers ist es, das Gesetz zu respektieren", sagte Netanjahu.



Die Region erlebt derzeit eine neue Eskalation der Gewalt. Auslöser sind zwei Messerattacken, bei denen palästinensische Täter in Tel Aviv einen 20 Jahre alten israelischen Soldaten und im südlichen Westjordanland eine 26 Jahre alte Siedlerin erstochen hatten. In der Folge starb bei Protesten im Westjordanland auch ein 21-jähriger Palästinenser.