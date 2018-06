"Es muss wieder ein Ruck durch Indien gehen!" Dies ist nicht nur die Botschaft eines in Delhi viel diskutierten Buches (Getting India Back on Track) – darum drehen sich dieser Tage alle politischen Gespräche in Indiens Hauptstadt. Zwangsläufig münden sie in die Frage: Kann Narendra Modi es schaffen – der neue Ministerpräsident, dessen Bharatya Janata Party (BJP) bei den Mai-Wahlen zum ersten Mal seit dreißig Jahren eine eigene Parlamentsmehrheit (282 von 543 Sitzen) errang und daher nicht auf lästige, da hemmende und bremsende Koalitionspartner angewiesen ist?

Die Experten sind sich inzwischen weithin einig über die Ursachen des BJP-Sieges.

Erstens: Modi holte die Stimmen der Jungen. Die Hälfte der Bevölkerung ist unter 25, und zum ersten Mal durften die nach dem Reform-Jahr 1991 Geborenen wählen – vernachlässigt von der Kongresspartei und enttäuscht über das Ausbleiben weiterer wirtschaftlicher Reformen wandten sie sich der Opposition zu.

Zweitens: Modis überlegenem Einsatz der Medien konnte die Kongresspartei nichts entgegensetzen – wobei bemerkenswerterweise nicht die neuen sozialen Medien die entscheidende Rolle spielten, sondern das Fernsehen mit seinen Hunderten von Kanälen.

Drittens: Hinzu kam auf der positiven Seite Modis eindrucksvolle wirtschaftspolitische Leistung als Ministerpräsident des Bundesstaates Gujarat, dessen Wachstumsrate in seiner Amtszeit beständig über dem Landesdurchschnitt lag; auf der negativen Seite sein Image als hinduistischer Feuerbrand, der nicht eingriff, als bei einem Pogrom über tausend Muslime zu Tode kamen.

Viertens: Die Kongresspartei war ausgelaugt; ihrem Premier Singh – 1991 der Initiator der Reformen – gelang in seiner zweiten Amtsperiode nichts mehr, die Wachstumsrate fiel um die Hälfte auf knapp fünf Prozent, die Industrieproduktion ging zurück; die Inflation stieg auf neun Prozent, das Budgetdefizit auf sieben Prozent. Ausschlaggebend war am Ende aber wohl nach fast sieben Jahrzehnten der Überdruss an der Nehru-Gandhi-Dynastie; von 190 Sitzen konnte sie bei den Wahlen gerade noch 44 retten.

Modis Programm überzeugte die Mehrheit der Wähler. Er will der Stagflation ein Ende setzen, das Steuersystem überholen, die Industrieproduktion auf chinesisches Niveau heben, Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecken bauen und 100 smart cities errichten, komplett mit Sensorennetzen und IT-Kommunikation. Doch warten weit schwierigere Herausforderungen auf ihn.

Indien muss jeden Monat eine Million Jobs schaffen, um die Jugend in Arbeit und Brot zu bringen. Das Elektrizitätsnetz ist miserabel, Hunderte Millionen haben entweder gar keinen oder nur höchst unzuverlässigen Strom-Anschluss. Das Umweltproblem verschärft sich ständig – es droht eine Wasserkrise und die Atmosphäre ist verpestet. (Wer die Luft in Mumbai einatmet, inhaliert dabei täglich das Äquivalent des Rauchs von zweieinhalb Schachteln Zigaretten, und wer letzte Woche in Neu-Delhi joggen wollte, dem riet eine örtliche Pollution-App schärfstens davon ab; es sei "hazardous".) Auch hält selbst der gläubige Modi – der erste Gläubige unter Indiens Regierungschefs – Toiletten für wichtiger als Tempel in einem Land, in dem die Hälfte der Menschen ihre Notdurft im Freien verrichten müssen.

Nicht minder schwierig sind die außenpolitischen Herausforderungen, denen sich Modi gegenübersieht. Wie soll er mit dem großen Rivalen im Norden umgehen, dem aufsteigenden China? Im Wahlkampf forderte er eine starke Regierung, um die Bedrohung aus China mit Pakistan abzuwehren. China hat Indien 1962 überfallen und macht bis heute keine Anstalten, die 2005 vereinbarten Prinzipien einer Grenzregelung im Himalaya umzusetzen; dort kommt es immer wieder zu Gefechten – jüngst selbst während des Staatsbesuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Doch Indien braucht chinesische Technologie, wie es auch den chinesischen Markt braucht; es muss daher auf dem schmalen Grat zwischen Zusammenarbeit und Rivalität balancieren.

Zugleich machen sich die Inder Sorgen um die künftige Rolle der Vereinigten Staaten. Enge Zusammenarbeit mit den USA sei kritisch für Indien angesichts der Turbulenzen im Mittleren Osten, der afghanischen Ungewissheiten nach dem amerikanischen Abzug und eines möglicherweise nicht-friedlichen Aufstiegs Chinas in Ostasien – diese Meinung vertritt mittlerweile fast jeder Gesprächspartner in Delhi. "Yankee, go home" – das war gestern. Für alle Fälle spinnt Modi jedoch zielbewusst Fäden nach Japan, Australien und Vietnam – alles Länder, die sich ebenfalls gegen ein auftrumpfendes, ausgreifendes China wappnen.

Fünf Monate nach seiner Wahl ist Narendra Modi vielen noch immer ein Rätsel. Er hat seinen lauten Ton sehr gemäßigt und beruft sich immer öfter auf Mahatma Ghandi. Doch in seiner Partei bilden die Extremisten nach wie vor eine starke Fraktion – bigotte Hindu-Chauvinisten ebenso wie ökonomische Protektionisten und Gegner ausländischer Investitionen. Darin liegt vielleicht auch die Erklärung dafür, dass eine entschlossene Initiative gegenüber Pakistan bisher nicht zu erkennen ist, und dass auch Modis Reformen nach wie vor in der Ankündigungsphase stecken.

Sicher ist nur, dass in Indien ein ganz neues Spiel begonnen hat. Wie es weitergeht, wird Asiens Zukunft maßgeblich mitbestimmen.