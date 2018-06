Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat vor der Schlussrunde der Atomgespräche mit dem Iran vor einer voreiligen Einigung im Atomstreit gewarnt. Sollte Iran in den Besitz von Atomwaffen komme, wäre das "schlecht für Israel, schlecht für Europa und schlecht für den Weltfrieden", sagte Netanjahu bei einem Treffen mit Frank-Walter Steinmeier. Der deutsche Außenminister versicherte Netanjahu, es werde eine "verantwortungsvolle Vereinbarung geben oder gar keine Vereinbarung".



Zum Abschluss seines Besuchs in Jerusalem rief Steinmeier Israelis und Palästinenser erneut zur Aufnahme neuer Friedensgespräche auf. Es sei nicht ausreichend, nach dem Gazakrieg wieder zum vorherigen Zustand überzugehen, sagte der Außenminister. "Wir müssen einen Schritt vorwärts machen." Er hoffe, dass die Bedingungen bald wieder Verhandlungen zulassen würden. Steinmeier warnte beide Seiten vor einseitigen Schritten, die zu einer erneuten Eskalation führen könnten.

Netanjahu kritisierte die einseitige Anerkennung Palästinas durch europäische Länder wie Schweden. Diese würden den Frieden "zurückdrängen", sagte Netanjahu. "Sie sagen der Palästinensischen Autonomiebehörde nicht, dass sie aufrichtige Kompromisse machen und Israels legitime Sicherheitsbedenken ernst nehmen müssen."

Im Rahmen seines Israel-Besuchs war Steinmeier am Vormittag auch mit seinem Amtskollegen Avigdor Lieberman zusammengetroffen. Lieberman erklärte im Anschluss an das Treffen, Israel werde den Siedlungsausbau in Jerusalem unbegrenzt fortsetzen. "Wir werden keinerlei Begrenzung unserer Bautätigkeit in den jüdischen Stadtvierteln von Jerusalem akzeptieren", sagte Lieberman, der Vorsitzender der ultrarechten Partei Israel Beitenu (Unser Haus Israel) ist. Internationaler Druck auf Israel in dieser Frage sei "kontraproduktiv".