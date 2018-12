Hadi al-Bahra, der Präsident der Syrischen Nationalkoalition, hat in einem Interview mit dem britischen Guardian die US-geführte Koalition scharf kritisiert. Dass sich die Luftangriffe nur gegen Islamisten richteten und nicht gegen das Regime von Baschar al-Assad, würde in Syrien Misstrauen schüren. "Die Menschen in Syrien glauben an eine Verschwörung zwischen der Koalition und dem Assad-Regime", sagte Bahra. "Der Kampf um die öffentliche Meinung in Syrien muss jedoch unbedingt gewonnen werden." Insgesamt würden die Angriffe die gemäßigten Kräfte gegen Assad schwächen.

Die Syrische Nationalkoalition gilt als einer der wichtigsten Partner der Allianz in dem Bürgerkriegsland. Sie ist eng mit der Freien Syrischen Armee (FSA) verbunden.



Skepsis gegenüber Waffenstillstandszonen

Bahra kritisierte zudem, dass die Amerikaner die FSA zu wenig unterstützen würden und es kaum Absprachen gebe. "Die FSA wird vollständig ignoriert und das schwächt die Operation der Koalition, denn auf dem Boden kann sie so kaum etwas erreichen", sagte Bahra. Das einzige positive Beispiel sei Kobani, wo Kurden, die US-geführte Koalition und die FSA gemeinsam gegen IS-Kämpfer vorgehen würden.



Skeptisch ist der syrische Oppositionsführer gegenüber dem UN-Vorschlag, Waffenstillstandszonen in Syrien zu etablieren. Ein Waffenstillstand würde dem Regime die Möglichkeit geben, sich neu zu organisieren. Den Vorschlag würde er deswegen nur unterstützen, wenn er mit einer gesamtpolitischen Lösung einhergehen würde. "Das Leben der Syrer hat für uns zwar höchste Priorität, aber wir müssen die Lage auch aus einem strategischen Blickwinkel betrachten", sagte Bahra.