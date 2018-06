Die Lage in Syrien hat sich den Vereinten Nationen zufolge in den vergangenen Monaten weiter verschlimmert. 12,2 Millionen Syrer sind wegen der immer weiter zunehmenden Gewalt in dem Bürgerkriegsland auf humanitäre Hilfe angewiesen, sagte die zuständige UN-Koordinatorin Valerie Amos vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Darunter seien mehr als fünf Millionen Kinder. Im Juli lag diese Zahl noch bei 10,8 Millionen Menschen.

Die Hilfe aus der Türkei und Jordanien für milizenkontrollierte Gebiete in Syrien ohne Zustimmung der Regierungen mache einen Unterschied, fügte Amos hinzu. Sie forderte das UN-Gremium auf, weitere grenzübergreifende Hilfen zur Verfügung zu stellen. Eine Ermächtigung dafür läuft im Januar aus.

Die UN-Diplomatin zeichnete ein grausames Bild von der Situation in dem Land: Unter anderem sei die Wirtschaft seit Beginn des Bürgerkrieges im Jahr 2011 um knapp 40 Prozent geschrumpft, drei von vier Syrern lebten in Armut. 7,6 Millionen Menschen seien innerhalb des Landes geflüchtet, 3,2 Millionen ins Ausland vertrieben worden – so viele Menschen wurden bislang in keinem Konflikt in die Flucht getrieben.



Derweil sind bei Luftanschlägen auf die Stadt Rakka im Norden Syriens nach Angaben von Menschenrechtlern mindestens 63 Menschen getötet worden. Die Hälfte der Opfer seien Zivilisten gewesen, teilte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag mit und berief sich auf Einwohner und Kämpfer. Zehn syrische Kampfjets hätten die Stadt mindestens zehn Mal ins Visier genommen.



Rakka wird – wie ganze Landstriche in Syrien und im Irak – seit August von der radikalen Miliz "Islamischer Staat" (IS) kontrolliert. Die Gruppe geht mit brutaler Gewalt gegen Andersgläubige vor. Die USA greifen die Miliz deswegen immer wieder aus der Luft an, um sie zurückzudrängen. Ein US-Vertreter sagte, Rakka sei in den vergangenen 24 Stunden nicht von den USA oder einem der Partner attackiert worden. Laut IS-Angaben wurden die Angriffe von der syrischen Regierung verübt.