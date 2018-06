Das diplomatische Kräftemessen zwischen Russland und Nato-Ländern wegen der Ukraine-Krise ist in eine neue Runde eingetreten. Russland gab die Ausweisung mehrerer polnischer Diplomaten bekannt. Das Außenministerium in Moskau begründete den Schritt mit der Ausweisung russischer Diplomaten aus Polen. "Die polnischen Behörden haben unfreundliche und unbegründete Schritte unternommen", im Gegenzug habe Russland entsprechende Maßnahmen ergriffen, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums. Von unbegründeten Schritten sprechen Regierungen üblicherweise, wenn sie den Ausgewiesenen Spionage vorwerfen.



Die polnischen Botschaftsangehörigen hätten das Land bereits verlassen, hieß es aus Moskau.

Nach Angaben von Diplomaten hatte der Kreml vier polnische Militärattachés und einen Mitarbeiter der politischen Abteilung aufgefordert, binnen 48 Stunden auszureisen.



Am Wochenende hatte die Bundesregierung bestätigt, dass eine deutsche Diplomatin ausgewiesen wurde, nachdem ein russischer Diplomat die Bundesrepublik verlassen musste.

Der Westen wirft der Regierung in Moskau vor, die Separatisten im Osten der Ukraine zu unterstützen und das Nachbarland damit zu destabilisieren. Deswegen wurden Strafmaßnahmen verhängt, auf die Russland mit Gegenmaßnahmen reagierte. Am Montag wollten die EU-Außenminister über eine Ausweitung der Sanktionen beraten.