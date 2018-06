An diesem Dienstag wählen die Amerikaner einen neuen Kongress. Treffen die Meinungsumfragen zu, werden Präsident Barack Obamas Demokraten eine herbe Niederlage erleiden. Nach dem Repräsentantenhaus könnten sie auch die Mehrheit in der zweiten Parlamentskammer, dem Senat, verlieren.

Fast alle beschäftigen sich darum mit der Frage, was es heißt, sollte Obama seine letzten zwei Amtsjahre gegen ein feindliches Parlament regieren. Wird er nun völlig gelähmt sein? Werden die Republikaner ihm auf der Nase herumtanzen?

Doch die Frage muss genau umgekehrt lauten: Was hieße der Sieg für die politische Opposition, wenn sie plötzlich den gesamten Kongress beherrschen und nach Gutdünken Gesetze beschließen kann?

In Wahrheit stehen nicht Obama und die Demokraten, sondern die Konservativen vor einer gewaltigen Herausforderung und Bewährungsprobe.

Denn nach der Wahl ist vor der Wahl: Ab dieser Woche wird um das Weiße Haus gekämpft, um den Gipfel der politischen Macht. Ob die Republikaner 2016 auch nur den Hauch einer Chance haben, Obama zu beerben, wird entscheidend von ihrem politischen Geschick in den kommenden 24 Monaten abhängen.

Inhaltlich verkrustet und heftig zerstritten

Doch die Chancen für eine Rückeroberung des Oval Office stehen bislang nicht gut. Die Republikanische Partei agiert bislang politisch eher ungeschickt und ist überdies inhaltlich verkrustet und heftig zerstritten.

Das Weiße Haus in der einen politischen Hand, das Parlament in der anderen – das ist keine Seltenheit. Im Gegenteil, viele amerikanische Präsidenten, egal ob Republikaner oder Demokraten, mussten zumindest zeitweilig mit einer gegnerischen Mehrheit im Kongress leben. Ging es gut, siegte die Vernunft und beide Seiten zeigten die Bereitschaft zum Kompromiss. Etliche weitreichende Reformen kamen auf diese Weise zustande.

Ging es schlecht, blieben die politischen Gräben unüberwindbar, regierte der Präsident halt per Dekret und legte gegen unliebsame Gesetze der oppositionellen Parlamentsmehrheit sein Veto ein. Zur "lame duck", zur "lahmen Ente", das heißt: Zum bloßen Amtsverwalter muss ein Präsident also nicht werden. Er kann durchaus weiter gestalten und machtvoll in die politischen Prozesse eingreifen.

Für seine Gegner ist es weit schwieriger, in einer derart verzwickten Lage zu reüssieren. Denn mit der Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses wächst ihnen große Verantwortung zu – und ebenso wachsen die Erwartungen.

Sprechen wir also von den Republikanern. Ihre meist konservativen Stammwähler wünschen sich mit einem Sieg endlich ein lupenreines konservatives Programm: Steuern runter, Staatsausgaben runter, vor allem die Sozialausgaben runter. Das aber ist mit Obama nicht zu machen, er wird solchen Gesetzen die Unterschrift verweigern.