US-Verteidigungsminister Chuck Hagel tritt zurück. Das bestätigte Präsident Barack Obama in Washington. Hagel sei ein "beispielhafter Verteidigungsminister" gewesen und habe das Ministerium mit "ruhiger Hand" geführt", sagte Obama bei einem gemeinsamen Auftritt mit Hagel und Vizepräsident Joe Biden. Hagel sagte, die Zeit an der Spitze des Verteidigungsministeriums sei "das größte Privileg meines Lebens" gewesen.



Zuvor hatte die New York Times (NYT) in ihrer Onlineausgabe über die Kabinettsumbildung berichtet. Demnach soll Obama den Republikaner zu dem Schritt gedrängt haben. Hintergrund ist nach Angaben der Zeitung das Erstarken des "Islamischen Staates" (IS). Obama erkenne an, dass die Terrormiliz eine andere Vorgehensweise erforderlich mache, als die von Hagel gewählte, zitiert die NYT eine Quelle in der Regierung. Hagel sei allerdings nicht entlassen worden, sondern habe vielmehr selbst ein Gespräch zu seiner Zukunft in der Regierung gesucht, hieß es. In diesem Zusammenhang seien Obama und Hagel übereingekommen, dass der 68-Jährige zurücktreten soll.

Aus Regierungskreisen waren zuvor immer wieder Informationen zu einem möglichen Rücktritt von Hagel durchgedrungen. Als mögliche Nachfolger werden nun die ehemalige Unterstaatssekretärin Michèle Flournoy, der demokratische Senator Jack Reed und der ehemalige Vize-Verteidigungsminister Ashton B. Carter gehandelt.



Der Republikaner Hagel hatte das Amt 2013 von Leon Panetta übernommen. In der Folge verantwortete der erklärte Gegner des Irakkrieges unter anderem die Vorbereitungen zum Abzug aus Afghanistan.