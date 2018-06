Eine schallende Ohrfeige für sich nannte Barack Obama die Kongresswahlen 2010. Seine Demokraten verloren damals die Mehrheit im Repräsentantenhaus, vermochten diese aber im Senat zu halten. Welche Worte wird er für die krachende Niederlage seiner Partei bei dieser Halbzeitwahl finden?

Sie ist ein K.o.-Schlag, Obama ist am Ende. Die Demokraten sind jetzt nicht nur im Senat in der Minderheit, sie müssen den Stab auch in vielen Gouverneurspalästen an die konservativen Republikaner übergeben, selbst in ihren Bastionen Illinois und Maryland.

Obama stand zwar nicht zur Wahl. Aber jene, die diesmal mit großer Mehrheit für die Republikaner stimmten, votierten gegen ihn. Das gilt auch für die vielen Amerikaner, die diesmal aus Enttäuschung und Verbitterung zu Hause blieben.

Wie man dieses Ergebnis auch dreht und wendet: Barack Obama ist derzeit höchst unpopulär. Zwar boomt die Wirtschaft, rutscht die Arbeitslosenquote deutlich unter 6 Prozent und schwingt sich das Land zum weltweit größten Energieexporteur auf. Auch bremst die ungeliebte Gesundheitsreform allen Zynikern zum Trotz die horrenden Krankenkosten und trägt bei zum Wirtschaftswachstum. Obama kann also durchaus Erfolge präsentieren.

Doch weit über die Hälfte der Amerikaner ist mit seiner Amtsführung unzufrieden. Sie fühlen den Aufschwung nicht im eigenen Portemonnaie, sie schauen ängstlich in die Zukunft, sie empfinden ihr Land auf dem falschen Weg, sie erleben ihren Präsidenten in den brandgefährlichen Krisen dieser Welt als zu zögerlich, zu unentschieden.

Mehrheit will Veränderungen von unten, nicht aus Washington

Wie aber kann es passieren, dass die Amerikaner Barack Obama zweimal mit überwältigender Mehrheit zu ihrem Präsidenten kürten – ihn jedoch stets zwei Jahre später höchst schmerzlich abstraften? Das liegt an Dreierlei: am allgemeinen Wählerverhalten, an Obamas Regierungsart, an der Kompliziertheit der Probleme.

Zuerst zu den Wählern: An Halbzeitwahlen beteiligen sich meist nur rund 40 Prozent der Wahlberechtigten, an den Präsidentschaftswahlen hingegen zwischen 50 und 60 Prozent. Die Amerikaner interessieren sich weit mehr für den Herrn im Weißen Haus als für die Volksvertreter im Parlament. Junge, Schwarze, Hispanics und Frauen, die eher den Demokraten zuneigen, sind meist nur zu begeistern, wenn es um den Präsidenten geht. Viele von ihnen blieben den Kongresswahlen fern.

Der Obama-Faktor: Er hat viele Hoffnungen geweckt und mindestens ebenso viele Enttäuschungen produziert. Dabei denkt die Mehrheit der Amerikaner in Vielem durchaus wie ihr Präsident. Auch sie wünschen sich eine gute Krankenversicherung und eine Rente, die sie im Alter versorgt. Sie sind für ein Ende der amerikanischen Kriege, für ein vernünftiges Einwanderungsgesetz, für das Recht auf Abtreibung und für die schwule und lesbische Ehe.

Doch die Mehrheit will auch, dass diese gesellschaftlichen Veränderungen von unten nach oben wachsen, von Kommune zu Kommune, von Bundesstaat zu Bundesstaat – und dass sie nicht vom Präsidenten und von Washington dekretiert werden. Es gibt nach wie vor im Land eine tief sitzende Skepsis gegenüber den Regierenden im Weißen Haus und im Kongress. Washington bleibt in den Weiten Amerikas ein Synonym für Ineffizienz, für Bevormundung und Zerstrittenheit.