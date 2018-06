Hin- und hergerissen zwischen einem Westkurs und einer engeren Bindung an Russland wählt die Republik Moldau heute ein neues Parlament. Die Wahllokale sind seit sechs Uhr geöffnet. Die proeuropäische Regierung hofft auf eine Fortsetzung ihrer EU-Annäherung, die prorussische Opposition will einer von Russland dominierten Zollunion beitreten. Moldau liegt zwischen der Ukraine und dem zur EU gehörenden Rumänien.

Umfragen zufolge könnten fünf Parteien die Sechs-Prozent-Hürde nehmen. Das proeuropäische Lager liegt demnach leicht in Führung. Doch der Ausgang der Wahl ist ungewiss. Da nicht davon auszugehen ist, dass eine Partei auf eine Mehrheit der Stimmen kommt, wird letztendlich entscheidend sein, ob es der stärksten Kraft gelingen wird, eine Koalition zu bilden. Ähnlich wie in der Ukraine gibt es mit Transnistrien auch in Moldau eine Region mit prorussischen Separatisten im Osten des Landes, die einen Anschluss an Russland anstrebt. Moskau hat dort mehr als 1.000 Soldaten stationiert.

Der amtierende Ministerpräsident Iurie Leanca, dessen Regierung engere Beziehungen zur Europäischen Union vorantrieb und der mit europäischem Geld zu einer wirtschaftlichen Verbesserung im Land beitrug, warb bei der Wählerschaft für ein Festhalten an den aktuellen Reformen. Er kündigte an, in der Hoffnung auf einen EU-Beitritt Korruption bekämpfen und mehr Investitionen für das Land anziehen zu wollen. Nachdem Moldau im Juni mit der Europäischen Union ein Handelsabkommen geschlossen hatte, hatte Russland gegen Obst aus dem Land ein Embargo verhängt.

Kurz vor der Wahl hatte sich der Streit zwischen den beiden Lagern dramatisch zugespitzt: Am Freitag war der Unternehmer Renato Usatii, der der nächste Ministerpräsident von Moldau werden wollte, aus dem Land geflohen. Der prorussische Kandidat fürchtete nach eigenen Angaben, von den proeuropäischen Behörden in Moldau festgenommen zu werden. Ein Berufungsgericht hatte seine Patria-Partei am Donnerstag von den Parlamentswahlen ausgeschlossen. Die Partei könne nicht antreten, da sie Geld aus dem Ausland bekomme, hieß es zur Begründung. Das Oberste Verfassungsgericht bestätigte das Urteil. Laut Umfragen hätte Patria bis zu 15 Prozent der Stimmen erhalten können.

Sozialist Dodon warnt vor europäischer Integration

Nach dem Rückzug Usatiis sind noch zwei weitere prorussische Parteien im Rennen. Der prorussische Kandidat Igor Dodon, Anführer der Sozialistischen Partei Moldaus, argumentierte, eine europäische Integration würde nicht die benötigten Jobs schaffen oder andere wirtschaftliche Probleme des Landes lösen. Er verwies auf Fälle wie Bulgarien und Griechenland – EU-Länder mit einer lähmenden Arbeitslosigkeit. Auf der anderen Seite gebe es die Russische Föderation, den Euro-Asiatischen Raum, der deutlich sage: "Wir sind bereit, eure Produkte zu kaufen", sagte Dodon. "Wir werden niemals die Mengen nach Europa exportieren, die wir nach Russland exportieren könnten."



Mehr als drei Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, über die Vergabe der 101 Parlamentssitze abzustimmen. Landesweit sind rund 2.000 Wahllokale geöffnet, 4.000 Polizisten sorgen für die Sicherheit und mehr als 300 Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sind in dem kleinen Land im Einsatz.