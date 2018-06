Die Bundeswehr bleibt wie geplant für ein weiteres Jahr in Afghanistan, um die dortigen Sicherheitskräfte zu schulen und zu beraten. 473 von 593 Abgeordneten des Bundestags stimmten für den Einsatz, 102 dagegen. Künftig werden noch bis zu 850 deutsche Soldaten stationiert bleiben, trotz des beschlossenen Truppenabzugs.

Bisher lag die Obergrenze bei 3.300 Soldaten aus Deutschland. Da die Isaf-Mission der Nato im Dezember beendet ist, werden sich auch die Aufgaben der Soldaten reduzieren. Die neue Ausbildungsmission heißt Resolute Support (Entschlossene Unterstützung).

Für die Sicherheit im Land sind ab 2015 ausschließlich die Afghanen verantwortlich. Die Bundeswehr soll sich auf Ausbildung, Beratung und Unterstützung der Sicherheitskräfte in Kabul und Masar-i-Scharif konzentrieren. Zum Auftrag gehört aber auch die Sicherung von eigenen und anderen Nato-Kräften sowie zivilen Helfern. Deswegen kann es laut Mandat auch künftig zu Gefechtshandlungen kommen.

"Es ist kein Kampfeinsatz mehr", sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Der Linke-Politiker Jan van Aken nannte das eine Lüge. Seine Fraktion lehnte den Einsatz ebenso ab wie die Mehrheit der Grünen-Abgeordneten.

Nach dem Jahreswechsel sollen noch rund 12.000 ausländische Soldaten zur Beratung der Sicherheitskräfte in Afghanistan bleiben. Die USA werden davon voraussichtlich knapp 9.000 stellen. Weitere 1.800 Soldaten lassen sie für den Anti-Terror-Kampf am Hindukusch. Zu Hochzeiten des Einsatzes 2011 waren insgesamt 140.000 ausländische Soldaten in Afghanistan stationiert, davon bis zu 5.200 aus Deutschland.