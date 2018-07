Die Türkei hat einem Fernsehbericht zufolge Haftbefehl gegen den in den USA lebenden politischen Gegner von Präsident Recep Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen, beantragt. Erdoğan beschuldigt den muslimischen Prediger, hinter Umsturzbestrebungen zu stehen. Ein TV-Sender hatte berichtet, der Haftbfehl sei bereits erlassen worden – dem widersprach aber ein Regierungsvertreter.



Der Staatschef wirft Anhängern seines einstigen Verbündeten in Polizei und Justiz unter anderem vor, Tausende Telefonate abgehört und die Aufnahmen als Teil eines gegen ihn inszenierten Korruptionsskandals lanciert zu haben. Der 73-jährige Gülen weist die Vorwürfe zurück.

Am Sonntag war die türkische Polizei mit einer landesweiten Razzia gegen mutmaßliche Anhänger Gülens in den Medien vorgegangen. 30 Menschen wurden festgenommen, die meisten von ihnen sind inzwischen wieder frei.



Ein Gericht in Istanbul ordnete nun auch die Freilassung des Chefredakteurs der Zeitung Zaman, Ekrem Dumanlı, an. Sein Kollege Hidayet Karaca vom TV-Sender Samanyolu sowie drei ebenfalls festgenommene Polizisten bleiben hingegen in Untersuchungshaft. Karaca wird Mitgliedschaft in einer "terroristischen Organisation" zur Last gelegt.

Erdoğan und Gülen hatten gemeinsam die politische Landschaft der Türkei verändert, die jahrzehntelang von säkularen Regierungen und der mächtigen Armee geprägt worden war. Weil ihm ein Prozess drohte, setzte sich Gülen 1999 in die USA ab. Gülen ist der einflussreichste Gegner des Präsidenten im türkischen konservativen Lager und der mächtigste Prediger im türkisch-sunnitischen Islam. Obwohl er im Exil in den USA lebt, ist er allgegenwärtig in der Türkei. Gülen verfügt über ein weltweites System von Unterstützern und Unternehmen, sein Netzwerk ist kaum zu durchschauen.

Erdoğan hatte im April erklärt, er wolle die Auslieferung Gülens von den USA verlangen. Voraussetzung dafür ist ein Haftbefehl und die Vorlage von Beweisen für begangene Verbrechen.