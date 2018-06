Die Furcht vor einem Rückfall in die Krise hat an den griechischen Finanzmärkten zu großen Kursverlusten geführt. Der Leitindex ASE fiel so stark wie seit 27 Jahren nicht mehr, die Risikoaufschläge für griechische Staatsanleihen legten stark zu. Die Ankündigung vorgezogener Präsidentschaftswahlen schürte die Unsicherheit in dem hoch verschuldeten Land.

Die griechische Börse reagierte mit massiven Verkäufen auf die Nachricht: In Athen rutschte der Leitindex um fast 13 Prozent ab. Dies war der stärkste Tagesverlust seit 1987. Vor allem Versorgerwerte, aber auch Aktien der großen Finanzinstitute gerieten kräftig unter Druck. Allerdings liegt der Index trotz der heutigen Korrektur auf dem Niveau von Mitte November, nachdem er in den letzten Wochen stark zugelegt hatte.

Ursache der drastischen Abschläge war die Ankündigung von Regierungschef Antonis Samaras, die Wahl eines neuen Staatspräsidenten von ursprünglich Anfang Februar auf den 17. Dezember vorzuziehen. Damit wolle Samaras die politische Instabilität beenden, die Investoren verschrecke. Sollte der Kandidat der Regierung, Stavros Dimas (73), nicht die nötige Mehrheit von 180 Stimmen im Parlament bekommen, stünden vorgezogene Parlamentswahlen an. Dabei könnte die linksradikale Partei Syriza stärkste Kraft werden, da sie aktuell in den Umfragen vorn liegt. Die Regierungskoalition aus Samaras' rechtskonservativer Nea Dimokratia (ND) und der Panhellenischen Sozialistischen Bewegung (Pasok) verfügt über 155 der 300 Parlamentssitze.

Nach Willen der Regierung wird der ehemalige EU-Kommissar Dimas neues Staatsoberhaupt werden. Dimas arbeitete zu Beginn der 1970er Jahre als Anwalt für die Weltbank, bevor er eine Karriere in der Nea Dimokratia begann. Zwischen 1977 und 2004 war er Parlamentsabgeordneter und bekleidete in den 1980er und 1990er Jahren verschiedene Ministerämter. 2004 war Dimas kurzzeitig EU-Kommissar für Arbeit und Soziales, von 2004 bis 2010 dann für Umwelt.

Bundestag soll Rettungsprogramm verlängern

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble wusste von der Entscheidung, die Präsidentschaftswahlen vorzuziehen. "Jetzt ist es öffentlich, und möglicherweise ist es eine gute Entscheidung", sagte Schäuble.



Zugleich kündigte Schäuble an, dass der Bundestag in der kommenden Woche darüber abstimmen werde, ob das griechische Rettungsprogramm um zwei Monate bis Ende Februar 2015 verlängert wird. Er werde einen entsprechenden Antrag einbringen. Im neuen Jahr könnten dann die Euro-Partner möglicherweise eine vorsorgliche neue Kreditlinie für Griechenland beschließen. "Dafür brauchen wir kein frisches Geld mobilisieren, denn im jetzigen Hilfsprogramm sind noch rund 10 Milliarden Euro vorhanden", sagte Schäuble.