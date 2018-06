Inmitten des laufenden Rettungsprogramms von EU und IWF steht Griechenland vor vorgezogenen Parlamentswahlen. Als Reaktion darauf hat der Internationale Währungsfonds (IWF) angekündigt, vorerst keine weiteren Notkredite auszuzahlen. Die nächste Kredittranche könne erst ausgezahlt werden, wenn nach der für Januar geplanten Neuwahl eine neue Regierung gebildet worden sei, sagte IWF-Sprecher Gerry Rice in Washington. Er fügte hinzu, dass Griechenland keinen "unmittelbaren" Finanzierungsbedarf habe.

An den Finanzmärkten löste die gescheiterte Präsidentenwahl Unruhe aus, da in den Umfragen die linksradikale Partei Syriza vorne liegt und dadurch die internationalen Hilfsvereinbarungen für Griechenland in Gefahr geraten könnten. Syriza-Chef Alexis Tsipras sagte unmittelbar nach der Abstimmung, innerhalb weniger Tage würden die Reformauflagen von Europäischer Union (EU) und IWF der Vergangenheit angehören. Er sprach von einem historischen Tag für die griechische Demokratie.

Ministerpräsident Antonis Samaras und dessen Regierung hätten die Gesellschaft in ihrer zweieinhalbjährigen Amtszeit ausgeplündert, sagte Tsipras. Jetzt seien sie Geschichte. "Wenn es unser Volk will, werden auch die Sparvereinbarungen in wenigen Tagen der Vergangenheit angehören", sagte er. Wenn die Mehrheit des Volkes entschlossen sei, Rettungspläne und Sparprogramme zu beenden, müssten die Abgeordneten ihre Pflicht tun und sich daran halten.



Das bisherige Parlament hatte auch im dritten und letzten Anlauf in der Präsidentschaftswahl nicht für den Kandidaten der Regierungskoalition, Stavros Dimas, gestimmt. Der frühere EU-Kommissar erhielt lediglich 168 statt der nötigen 180 Stimmen. Der Verfassung folgend soll das Parlament nun am Dienstag aufgelöst werden. Die Neuwahlen wurden für den 25. Januar angesetzt. Derzeit liegt in allen Umfragen die Syriza-Partei vorne. Allerdings ist ihr Vorsprung zuletzt etwas geschrumpft.



An der Athener Börse gaben die Aktienkurse in der Spitze um über zehn Prozent nach, während die Renditen für griechische Zehnjahresanleihen auf über neun Prozent stiegen. Der Deutsche Aktienindex glich die nach der Abstimmung aufgetretenen Verluste rasch wieder aus. Die Bundesregierung nannte die Entwicklung eine innergriechische Angelegenheit, die sie nicht kommentieren wolle. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte am Wochenende jedoch bereits gesagt, jede neue griechische Regierung müsse die vertraglichen Vereinbarungen einhalten.

DIW-Chef nennt bisherige Regierung erschreckend schlecht

Keine erheblichen Gefahren für Europa sieht dagegen der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher. Eine Linken-Regierung in Griechenland berge sogar Chancen. "Das politische Erdbeben durch eine mögliche Regierungsübernahme könnte zwar kurzfristig Kosten haben, jedoch auch einen notwendigen Neuanfang für das Land herbeiführen", sagte Fratzscher. "Erschreckend schlecht" sei die Leistung der griechischen Regierungen in den letzten fünf Jahren gewesen. "Die griechischen Regierungen haben vor allem versucht, ihre politische Macht und wirtschaftlichen Pfründe zu sichern, nicht jedoch Reformen umzusetzen und ihr Land zukunftsfähig zu machen."



Ministerpräsident Samaras hatte die Wahl eines Nachfolgers von Staatsoberhaupt Karolos Papoulias um zwei Monate vorgezogen, um die politische Unsicherheit in dem hoch verschuldeten Land zu beenden. Die nächste Parlamentswahl hätte turnusmäßig erst 2016 angestanden. Dimas hatte bereits in den ersten beiden Wahlgängen im Parlament die nötige Mehrheit verfehlt. Samaras hatte mit der Aussicht auf eine Regierungsbeteiligung versucht, unabhängige Abgeordnete auf seine Seite zu ziehen.

Griechenland ist seit 2010 mit zwei Rettungsprogrammen von insgesamt 240 Milliarden Euro im Kampf gegen die Schuldenkrise unterstützt worden. Im Gegenzug verlangt die sogenannte Troika aus EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) aber Reformen und Sparanstrengungen, die unpopulär sind und zu tiefen Einschnitten bei Löhnen und Sozialleistungen führten.