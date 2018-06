Haben britische Geheimdienste beim amerikanischen Geheimprogramm im Kampf gegen den Terror nach 9/11 mitgewirkt und der CIA beim Foltern von Gefangenen geholfen? Profitierten sie von unter Folter erpressten Aussagen? Und warum finden sich darauf keine Antworten in dem 500 Seiten umfassenden Bericht des US-Senats zu den Foltervorwürfen? Diese Fragen beschäftigen die britische Öffentlichkeit und besonders die britische Politik, seit der Bericht vor einer Woche in Washington vorgelegt wurde, und sie sind schwerwiegend genug.

Inzwischen konzentriert sich das Interesse jedoch vor allem auf die Frage, ob britische Geheimdienstler oder Vertreter der konservativen Regierung dafür gesorgt haben, dass in den Dokumenten keine Beweise für eine britische Verstrickung in das Folterprogramm auftauchen. Die Regierung gerät dabei immer stärker unter Druck.







Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Senatsberichts hatte ein Regierungssprecher erklärt, es habe keine Gespräche zwischen Briten und Amerikanern über eine mögliche Überarbeitung des Reports gegeben. Wenigstens nicht, so weit er wisse.

Die Korrektur kam schon einen Tag später: "Nach meinem Verständnis", verkündete jetzt ein Sprecher von Premierminister David Cameron, habe es keinen Versuch gegeben, "Redaktionen zu erbitten, um Hinweise auf eine britische Beteiligung an der vermutlichen Folter und Auslieferung zu streichen". Allerdings, räumte er ein, habe es "Gespräche zwischen unseren und den amerikanischen Diensten gegeben über die Zusammenfassung des Berichts. Jegliche Änderungswünsche, die es dabei gegeben haben sollte, erfolgten ausschließlich im Interesse unserer nationalen Sicherheit, so wie wir das bei jedem Bericht machen".

Großes Misstrauen der Öffentlichkeit

Diese angebliche Klarstellung verdunkelte mehr als sie erhellte. Und weckte neues Misstrauen, vor allem wegen des Verweises auf die nationale Sicherheit. Denn die hatte verschiedenen Regierungen schon in der Vergangenheit immer wieder dazu gedient, unliebsame Fragen im Zusammenhang mit der Arbeit der Geheimdienste und ihrer Kooperation mit den US-Diensten abzuwehren.



Die neue offizielle Version stieß aber auch deshalb auf große Skepsis, weil mehrere Fälle bekannt sind, in denen der britische MI5 und MI6 mit der CIA bei der illegalen Überstellung von Gefangenen kooperiert haben. Auch diese Fällen hatte die damalige Labour-Regierung zunächst geleugnet und als "Fantastereien von Verschwörungstheoretikern" abgetan, bis sie später dann doch bestätigt wurden.



Viel Wirbel verursachte unter anderem der Fall des britischen Staatsbürgers Binyam Mohamed, der in einer konzertierten Aktion von MI5, MI6 und CIA in Pakistan gefangen, in Marokko und Afghanistan gefoltert und schließlich nach Guantánomo geflogen wurde, wo er ohne Anklage von 2004 bis 2009 blieb. Im November 2010 wurden ihm und anderen früheren Guantánamo-Häftlingen von einem Gericht Entschädigungszahlungen der britischen Regierung zugesprochen.

Dissidenten an Gaddafi ausgeliefert

Dokumente, die nach dem Sturz des libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi in Tripolis gefunden wurden, zeigten zudem, dass der britische Auslandsgeheimdienst MI6 zusammen mit der CIA libysche Oppositionelle aus ihrem Exil entführt und Gaddafi ausgeliefert hatte. Namentlich bekannt ist Abdul Hakim Behaj, der 2004 mit seiner hochschwangeren Frau in Malaysia gekidnappt und nach Tripolis geflogen wurde. Behaj verklagte später den damaligen Außenminister Jack Straw und Sir Mark Allen, seinerzeit Anti-Terror-Chef des MI6. Nachdem die Klage zunächst vom Gericht abgewiesen worden war, weil zu brisant für die Sicherheit Großbritanniens und künftige Kooperationen von MI6 und CIA, bekam Behaj in einer Berufungsverhandlung im Oktober das Recht zugesprochen, dass seine Klage vor einem britischen Gericht gehört wird.

Namentlich bekannt ist auch Sami al-Saadi, ein weiterer libyscher Dissident, der mit seiner Frau und vier kleinen Kindern auf der Flucht vor Gaddafis Schergen von Land zu Land zog, bis er dank MI6 in China aufgegriffen und mitsamt seiner Familie nach Libyen geflogen und dort gefoltert wurde. Al-Saadis Tochter Khadija schilderte später eindrucksvoll, wie sie diese Entführung als Zwölfjährige erlebt hat.