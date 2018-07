Am Ende kann das Denkmal für Steve Jobs wohl nicht einmal der Mehrheitswille retten: Das "größte iPhone der Welt" aus St. Petersburg muss Russland nun verlassen oder es wird zerstört. Das zumindest hat der russische Unternehmer Maxim Dolgopolow bekannt gegeben, der das Denkmal für den 2011 verstorbenen Apple-Gründer der Universität der Stadt gestiftet hat. Das Ergebnis einer von ihm selbst initiierten Umfrage hat dem Chef der Firmengruppe ZEFS offensichtlich nicht gepasst: Darin hatten sich 54 Prozent für den Erhalt des Denkmals und seine Wiederaufstellung auf dem Technologie-Campus ausgesprochen.

Dolgopolow hatte das Denkmal bereits Anfang November von der Universität entfernen lassen, nachdem der heutige Apple-Chef Tim Cook seine Homosexualität öffentlich machte. Für den Firmenchef offenbar eine Verschandelung seines Denkmals: Es werde damit zu "einer Aufforderung zur Sodomie", so Dolgopolov. Damit verstoße es gegen das russische Gesetz gegen Homosexuellen-Propaganda.

Das 1,88 Meter hohe Denkmal in Form eines überdimensionalen iPhones, mit einer Bildschirmdiagonale von 1,06 Metern, war erst im Januar 2013 auf dem Campus der Universität für Informationstechnologie aufgestellt worden. Ein interaktiver Bildschirm informierte über das Leben von Steve Jobs, und ein QR-Code auf der Rückseite der Statue aus Metall und Plastik leitete zu einer App mit zentralen Aussagen des Apple-Gründers weiter. "Ein Denkmal für Steve Jobs ist ein Symbol, das uns Sankt Petersburg für die IT-Hauptstadt Russland halten lässt und künftig auch als IT-Hauptstadt Europas", sagte Dolgopolow damals zur feierlichen Einweihung. Davon will er nach dem Schwulenbekenntnis Cooks nichts mehr wissen.



Homosexualität ist in Russland ein umstrittenes Thema. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Levada ergab, dass nur 12 Prozent der Russen sie für eine gleichberechtigte Sexualorientierung halten. Und 73 Prozent der Befragten sprachen sich gegen öffentliche Bekenntnisse zur Homosexualität oder deren ihre Rechtfertigung aus. Dabei ist die öffentliche Meinung in Russland eigentlich gespalten, was die gesetzliche Gleichberechtigung von Homosexuellen angeht. 39 Prozent der Russen sind dafür und 15 Prozent haben keine bestimmte Meinung zu dieser Frage. Das liegt daran, dass wenn in Russland über Homosexualität diskutiert wird, oft eine Mischung aus Angst, Unverständnis, aber auch Mitleid entsteht. Die widersprüchlichen Gefühle lassen sich durch die Tabuisierung des Themas und der daraus fehlenden öffentliche Diskussion erklären.

Vernichtung des Denkmals der Umfrage zum Trotz

Was hat aber ein Steve-Jobs-Denkmal in Form eines iPhone 4 mit Tim Cooks Coming-out und Homosexualität zu tun? Diese Frage haben sich wohl auch die 5.579 (54 Prozent) Menschen gestellt, die sich in der Umfrage von Dolgopolov für den Erhalt des Denkmals ausgesprochen haben. Für de Zerstörung stimmten nur 22 Prozent der Befragten auf einer als patriotisch einzustufenen russischen Wiki-Seite ("Nachschlagewerk eines Patrioten" heißt es auf der Startseite). Das Ergebnis ist eindeutig, aber Dolgopolow will von der Wiedererrichtung auf dem Universitätsgelände nichts wissen. Er hatte sich wohl ein anderes Ergebnis von seinem als Umfrage getarnten PR-Coup erhofft.



ZEFS will das Denkmal stattdessen nun versteigern. Aber mit Vorbehalt: es müsse ins Ausland ausgeführt werden. Der Startpreis beträgt fünf Millionen Rubel und die Auktion endet am 10. Dezember. Falls es keine ausländischen Käufer gibt, werde das Denkmal öffentlich vernichtet. Bis jetzt gibt es überhaupt keinen Interessenten.



Die Bedingungen für die Versteigerung lassen vermuten, dass die Zerstörung das eigentliche Ziel der Aktion ist. Vertreter des russischen sozialen Netzwerks VKontakte nennen die Auktion nur noch eine Farce. Das Unternehmen hatte sich bereits öffentlich für den Erhalt des Denkmals ausgeprochen und macht sich jetzt Gedanken über ein eigenes Monument für den verstorbenen Apple-Gründer.



Sankt Petersburg könnte also auch weiterhin ein Denkmal für Steve Jobs bekommen. Weil nicht alle Russen der Sexualorientierung des neuen Apple-Chefs so viel Bedeutung beimessen wie Maxim Dolgopolow.