Die Polizei in Hongkong hat in der Nacht zum Freitag 37 Aktivisten der Demokratie-Bewegung festgenommen. Sie sollen im Viertel Mong Kok fünf Straßen blockiert haben und "Chaos und Belästigungen für Anwohner verursacht" haben, teilte die Polizei mit.

Trotz mehrfacher Aufforderungen durch die Polizei hätten sie nicht abziehen wollen, so seien die Beamten eingeschritten. Die Festgenommenen waren zwischen 13 und 76 Jahre alt. Bereits am Vorabend hatte die Polizei im gleichen Bezirk zwölf Demonstranten in Gewahrsam genommen, nachdem sie ebenfalls Straßen blockiert hatten.



Auf Fotos und Videos, die Aktivisten im Internet verbreiteten, sind Tumulte zwischen Polizisten und Aktivisten zu sehen. Die Aktivistengruppe Hongkong Shield teilte mit, die Demonstranten seien an den zwei Abenden lediglich an den drei Protestzonen vorbeigegangen, hätten politische Lieder angestimmt und Regenschirme hochgehalten. Die Schirme sind zum Symbol der Demokratiebewegung in Hongkong geworden.

Andere Teilnehmer hätten Weihnachtsmann-Mützen getragen und auf Kantonesisch "Ich will echte Demokratie" skandiert, teilte Hongkong Shield mit. Die Gruppe wird von der bekannten Sängerin Denise Ho geführt, die kürzlich bei der Räumung eines zentralen Protestlagers durch die Polizei verhaftet wurde.



Polizei kündigt an, gegen mobile Besetzungen vorzugehen

Die Polizei teilte mit, sie akzeptiere zwar die Rede- und Versammlungsfreiheit der Öffentlichkeit. Doch sollten Demonstranten keine öffentlichen Treffen und Prozessionen im Rahmen von mobilen Besetzungen veranstalten.



Tausende Demonstranten hatten im Herbst zwei Monate lang drei der geschäftigsten Finanzdistrikte der semiautonomen Metropole besetzt. Vor rund drei Wochen hatte die Polizei der chinesischen Sonderverwaltungsregion die letzten Hauptlager der Demonstranten räumen lassen. Die Aktivisten hatten jedoch angekündigt, ihren Protest in anderer Form wie etwa mit spontanen "mobilen Besetzungen" fortzusetzen.

Die Demonstranten fordern freie Wahlen in der früheren britischen Kronkolonie, die seit 1997 wieder zu China gehört und als eigenes Territorium autonom verwaltet wird. Die Proteste in der sieben Millionen Einwohner zählenden Hafenmetropole hatten Ende September begonnen. Auslöser waren Pläne der Führung in Peking, 2017 in Hongkong zwar erstmals direkte Wahlen zu erlauben, aber eine freie Nominierung der Kandidaten zu verweigern.