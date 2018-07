Die Polizei in Hongkong hat mit der Räumung des letzten prodemokratischen Protestcamps begonnen. Die Beamten rissen in dem Lager an der Causeway Bay Barrikaden nieder und falteten die Zelte der Demonstranten zusammen. Die Behörden gaben den Aktivisten zuvor 30 Minuten Zeit, um das Lager an der Causeway Bay zu verlassen. Eine kleine Gruppe skandierte währenddessen: "Wir werden zurückkommen!" Die Demonstranten riefen abermals den unbeliebten Regierungschef der Finanzmetropole, Leung Chun-ying, zum Rücktritt auf. Rund ein Dutzend Menschen, darunter ein Abgeordneter, setzten sich auf die Straße und weigerten sich, ihre Plätze zu verlassen.

Der prodemokratische Abgeordnete Fernando Cheung beobachtete den Polizeieinsatz. Er zeigte sich überzeugt davon, dass die endgültige Räumung der Lager nicht das Ende der Protestbewegung darstelle. Die Abgeordneten würden ihr Bestes tun, um den Wünschen der Aktivisten zu entsprechen. "Es wird mehr Aktivitäten geben", sagte Cheung. Obwohl den von Studenten angeführten Protestlern keine Zugeständnisse gemacht worden seien, hätten sie einen Beitrag zu mehr Demokratie in Hongkong geleistet.

In der vergangenen Woche hatten die Behörden das Hauptprotestlager der Demonstranten im Zentrum der Stadt geräumt. 249 Menschen wurden festgenommen, weil sie das Camp nicht verlassen wollten. Die Proteste hatten Ende September begonnen. Sie richten sich gegen Restriktionen aus Peking bei der geplanten ersten freien Wahl des Regierungschefs von Hongkong im Jahr 2017. Die chinesische Führung hatte bestimmt, dass ein ihr genehmes Komitee festlegt, wer überhaupt kandidieren darf. Die Regierung Hongkongs machte den Demonstranten keine Zugeständnisse.

Seit dem Beginn der Proteste wurden nach Polizeiangaben 655 Menschen festgenommen und 129 Polizeibeamte verletzt.