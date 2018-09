Die neue EU-Kommission um Jean-Claude Juncker will im kommenden Jahr konzentrierter arbeiten und nur 23 neue Initiativen starten. Bei der Vorstellung seines Arbeitsprogramms für 2015 sagte Juncker in Straßburg, dass rund 80 von insgesamt 450 Gesetzesentwürfen fallen gelassen oder verändert werden sollen. Die Behörde ziehe damit die Konsequenzen aus teilweise jahrelangen Blockaden in den EU-Institutionen.



Frühere Kommissionen haben zum Teil 130 Initiativen pro Jahr gestartet, sagte der Kommissionschef im Europaparlament. Er wolle sich dagegen auf die schwächelnde Wirtschaft und Massenarbeitslosigkeit in Europa konzentrieren. "Die großen Prioritäten drehen sich um Wachstum und Beschäftigung," sagte Juncker, der seit November im Amt ist. Er hatte dazu bereits ein Investitionsprogramm vorgestellt, das bis 2017 Investitionen in Höhe von 315 Millionen Euro hervorrufen soll.



Unter anderem sollen geplante Richtlinien zu Ökosteuern und zu Recyclingzielen zurückgezogen werden. Diese seien durch die Mitgliedstaaten "verwässert" worden, sagte der Vizepräsident der Kommission, Frans Timmermans. Im Sozial- und Umweltbereich wolle die Behörde nun verbesserte Vorschläge vorlegen, unter anderem in der Abfallgesetzgebung. "Wir kommen noch 2015 mit einem neuen, ehrgeizigeren Vorschlag", sagte Timmermans in Bezug auf ein großes Paket zu Müll, Recycling und Abfallvermeidung. Dabei wird ein Recycling-Ziel von 70 Prozent der Siedlungsabfälle bis 2030 vorgeschlagen. Zuerst war inoffiziell die Rede davon gewesen, der Vorstoß werde ersatzlos fallen gelassen. Die Grünen im Parlament hatten protestiert.



Weil sie seit Jahren nicht vorankommt, will die Kommission auch eine geplante Mutterschutzrichtlinie streichen – sollte in den kommenden sechs Monaten nicht noch eine Einigung erzielt werden.



Auch gegen Steuerflucht und Steuerbetrug will Juncker entschlossen vorgehen. So sollen Gewinne dort besteuert werden, wo sie erzielt werden – und Unternehmen diese nicht mehr in Länder mit steuerlich günstigeren Regeln verlagern können.

Alle 23 neuen Initiativen sollen 2015 umgesetzt werden.