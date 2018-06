Kurz vor dem geplanten Ende der Klimakonferenz in Peru ist trotz harten Verhandelns der 195 Staaten keine Einigung in Sicht. Die Delegierten wollen das Gerüst für den geplanten Weltklimavertrag aufstellen, der 2015 in Paris vereinbart werden soll. Dabei geht es vor allem um die Frage, welche Kriterien für die bis Ende März vorzulegenden Klimaziele gelten sollten. Die EU und andere Teilnehmer wollten, dass alle Länder vergleichbare und überprüfbare Ziele vorlegen.

In einer Rede vor den Teilnehmern der Konferenz appellierte US-Außenminister John Kerry an alle Staaten, sich zu einigen. Der Klimawandel sei menschengemacht und könne von Menschen aufgehalten werden. Er erkannte die Verantwortung der Industrieländer für den Klimawandel an, nahm die Entwicklungsländer aber im Kampf gegen die Erderwärmung mit in die Pflicht. "Jedes Land hat die Verantwortung, seinen Teil zu tun."

Die Industriestaaten müssten den schwachen Staaten helfen. Aber über 50 Prozent der Treibhausgase kämen aus Entwicklungsländern. Notwendig sei deshalb eine globale Lösung. Ein Weltklimaabkommen Ende 2015 in Paris sei deshalb nicht nur eine Option, sondern eine "dringende Notwendigkeit". Das Zeitfenster, um den Klimawandel aufzuhalten, schließe sich schnell.

Skeptisch äußerte sich Kerry mit Blick auf fossile Brennstoffe. Kurzfristig erschienen Kohle und Öl als billigere Optionen. "Aber wir müssen die echten Kosten berechnen", forderte er mit Verweis auf die Milliardenschäden durch Naturkatastrophen und Krankheiten. Der Wandel zu alternativen Energien schaffe Jobs, und die Energieversorgung sei nicht mehr abhängig von bestimmten Regionen der Welt.

Die meisten Teilnehmer gehen davon aus, dass die Konferenz bis Samstag verlängert wird. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) wollte dennoch bereits zum eigentlich vorgesehenen Ende am Freitag abreisen. Das sei so geplant gewesen, sagte ihr Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Wenn die Klimakonferenz bis in den Samstag hinein dauere, werde Hendricks von Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth vertreten.