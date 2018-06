Die Moskauer Staatsanwaltschaft hat in einem neuen Prozess gegen den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny eine zehnjährige Haftstrafe verlangt. Wegen Betrugs solle der Oppositionspolitiker neun Jahre ins Gefängnis, argumentierte die Anklage in ihrem Schlussplädoyer. Ein weiteres Jahr sei wegen seiner früheren Verurteilung fällig.

2013 war Nawalny wegen Untreue zu einer Haftstrafe verurteilt, aber nach Protesten seiner Anhänger in den Straßen Moskaus bereits am nächsten Tag wieder freigelassen worden. Das Urteil wurde in eine Bewährungsstrafe umgewandelt.

Die Forderung nach der für Finanzvergehen unüblich langen Haftstrafe deuteten Beobachter als Signal, dass die Regierung keine Skrupel mehr haben könnte, Nawalny ins Gefängnis zu stecken. Präsident Wladimir Putin genießt angesichts der Konfrontation mit dem Westen wegen der Ukraine eine Zustimmung von mehr als 80 Prozent unter seinen Landsleuten.

Nawalny steht gemeinsam mit seinem Bruder Oleg vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, eine französische Kosmetikfirma betrogen zu haben. In dem Strafrechtsprozess hat sich keine geschädigte Partei gemeldet. Für Oleg Nawalny forderte die Staatsanwaltschaft sechs Jahre Haft.

Nawalny versuchte als Internetblogger, die Korruption der russischen Elite aufzudecken und wurde dafür von Oppositionellen gefeiert. 2012 wurde er zu einer der Galionsfiguren der Proteste gegen die Regierung.