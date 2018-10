Die Demokraten im US-Senat werfen dem ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush vor, die amerikanische Politik und Öffentlichkeit vor dem Einmarsch in den Irak in noch größerem Ausmaß getäuscht zu haben, als bisher bekannt. Carl Levin, scheidender demokratischer Senator aus Michigan, erläuterte in einer Rede bisher unbekannte Details aus einem CIA-Telegramm von 2003. Darin werden Vertreter der Bush-Regierung gewarnt, Zusammenhänge zwischen Mohammed Atta – dem Anführer der Terroranschläge des 11. Septembers 2001 – und einem irakischen Geheimdienstler herzustellen, die sich angeblich vor den Anschlägen in Tschechien getroffen hätten.

Levin warf der Bush-Regierung vor, dieses unbestätigte Treffen als Beweis dafür genommen zu haben, eine Verbindung zwischen dem Irak und den Terroranschlägen herzustellen und damit die US-Invasion im Jahr 2003 zu rechtfertigen. "Es gab eine arrangierte Kampagne der Bush-Verwaltung, um den Irak in der öffentlichen Meinung mit dem Horror der Attacken vom 11. September zu verbinden", sagte Levin. "Diese Kampagne hatte Erfolg." Er wies auf Meinungsumfragen aus der besagten Zeit hin, die zeigten, dass die Amerikaner glaubten, der frühere irakische Machthaber Saddam Hussein sei in die Anschläge involviert gewesen. "Selbstverständlich waren die Verbindungen zwischen Saddam und 9/11 oder Al-Kaida Fiktion", sagte Levin.

Er bezog sich auf einen Auftritt des damaligen Vizepräsidenten Dick Cheney im Dezember 2001. Cheney sagte damals: "Es ist sehr wohl bestätigt, dass er (Atta) in Prag war und er sich dort im April, mehrere Monate vor den Anschlägen, mit einem hohen Beamten des irakischen Geheimdienstes in Tschechien getroffen hat." Für diese Behauptung Cheneys habe es keine Beweise gegeben, wie auch das Telegramm zeige, sagte Levin.

Der Senator veröffentlichte zudem einen Brief, den er in diesem Jahr vom CIA-Direktor John Brennan bekommen habe. Der CIA-Chef bezog sich darin auf eine Aussage aus dem Telegramm: "Es gibt nicht einen Experten von USG (den US-Antiterrorbehörden) oder FBI, der gesagt hat, dass es Beweise oder Wissen gibt, dass (Atta) in der Tat (in Prag) war. Tatsächlich hat die Analyse genau das Gegenteil ergeben."

Levins Vorstoß kommt zwei Tage nach der Veröffentlichung des Senatsausschusses über die Foltermethoden der CIA, die eine neue Debatte über die Politik der Bush-Regierung angeregt haben.