Der Unterricht hatte gerade begonnen, als am Dienstagmorgen sechs schwer bewaffnete Männer eine Schule der pakistanischen Armee in der Grenzstadt Peschawar stürmten und das Feuer eröffneten. Schüler versteckten sich unter den Bänken, Augenzeugen hörten Explosionen. Mehr als 130 Menschen wurden getötet, der größte Teil Kinder. Erst nach fast sieben Stunden hatten die Sicherheitskräfte die Kontrolle über das Gebäude erkämpft, die sechs Täter starben dabei. Es ist einer der blutigsten Terrorangriffe in der Geschichte des Landes.



Die pakistanischen Taliban (TTP) haben sich für das Massaker verantwortlich erklärt. Es handele sich um eine Racheaktion für die Operationen der pakistanischen Armee in Nord-Waziristan und Khyber Tribal Agency. "Die TTP haben diesen extremen Schritt als Rache unternommen", erklärte der Sprecher der Taliban, Muhammad Khorasani. "Wir werden jede Institution der Armee angreifen, bis sie ihre Operationen stoppen."

Die pakistanische Armee hatte im Juni die Operation Zarb-e-Azb (Urdu für "scharf und einschneidend") in Nord-Waziristan gegen verschiedene Terrorgruppen begonnen, darunter die TTP. Anfang Dezember versicherte Oberbefehlshaber General Raheel Sharif in einem Treffen mit US-Außenminister John Kerry in Washington, dass er alle Terrorgruppen als Bedrohung Pakistans sehe. Vor dem Abzug der Nato-Truppen aus Afghanistan sind die USA im besonderen Maße auf die Kooperation Pakistans angewiesen.

Doch die Bilder aus Peschawar könnten das Land erneut spalten. Sie zeigen Schüler aller Altersgruppen, wie sie verletzt weggetragen oder von Soldaten weggebracht werden. Traumatische Szenen müssen sich in der Schule abgespielt haben. Nach Angaben von Augenzeugen drangen die Attentäter in die Aula ein, wo gerade ein Erste-Hilfe-Kurs abgehalten wurde. In den Krankenhäusern im Umfeld der Schule suchten verzweifelte Eltern noch nach ihren Kindern, während erste Freiwillige zum Blutspenden eintrafen.

Militärisches Vorgehen war lange keine Option

In Teilen Pakistans ist die Operation Zarb-e-Azb hochgradig umstritten, zum Teil weil die Bürger Angst vor der Vergeltung der Taliban haben. Nicht wenige sympathisieren aber auch mit der Sache der Extremisten. Raheel Sharifs Vorgänger, General Ashfaq Kayani, hatte daher ein militärisches Vorgehen in Nord-Waziristan lange Zeit abgelehnt.

Ein Mitarbeiter der Schule berichtete, dass er Männer eine Mauer hochklettern sah. "Ich dachte zuerst, dass die Kinder ein neues Spiel spielen, aber dann sah ich jede Menge Feuerwaffen. Sie drangen in die Klassenzimmer ein und töteten die Kinder." Taliban-Sprecher Khorasani behauptet, dass seine Männer Anweisung hatten, kleine Kinder "selbst dann nicht zu töten, wenn ihre Väter hochrangige Offiziere oder Politiker sind". Nach Angaben der Provinzregierung waren die meisten getöteten Kinder zwischen 12 und 16 Jahre alt.

Die angegriffene Army Public School liegt am Rande des Armee-Distrikts Cantonment in Peschawar, der schon in der Vergangenheit von den Taliban heimgesucht wurde. "Der Schutz von Leben und Besitz ist die Verantwortung der Landes- und der Provinzregierung. Die Schule liegt in einem zentralen Distrikt mit vielen sensiblen Einrichtungen in der Nähe, der Angriff reflektiert den völligen Zusammenbruch der Regierung", sagte der Sprecher der islamistischen Jamaat-e-Islami-Partei, Siraj ul-Haq. Eine bezeichnende Bemerkung angesichts der Tatsache, dass er selbst und seine Partei in der Provinzregierung in Khyber Pakhtunkwa (KP) sind, deren Hauptstadt Peschawar ist. Seine Partei ebenso wie die des ehemaligen Kricket-Stars Imran Khan, die momentan die Regierung in KP anführt, hatten stets auf Verhandlungen mit den Taliban gesetzt.