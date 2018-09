In Tunesien hat die Stichwahl für das Präsidentenamt begonnen. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Landes, dass das Staatsoberhaupt in einer freien und direkten Abstimmung gewählt wird. In den Wahllokalen in der Hauptstadt Tunis blieben die Menschenmassen am Morgen zunächst aus.



In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am 24. November hatte Beji Caid el Sebsi von der säkularen und neoliberalen Partei Nidaa Tounès die meisten Stimmen erhalten. Der 88-Jährige hatte bereits unter den Diktatoren Habib Bourguiba und Zine el-Abidine Ben Ali Regierungsämter inne.

Nach der Jasminrevolution und dem Sturz Ben Alis übernahm El Sebsi von März bis Dezember 2011 kommissarisch das Amt des Regierungschefs und organisierte die ersten demokratischen Wahlen.

Gegen ihn tritt der amtierende Übergangspräsident Moncef Marzouki an. Der Sozialdemokrat war ein Aktivist des arabischen Frühlings. Während der Diktatur Ben Alis hatte er eine Menschenrechtsorganisation gegründet, saß im Gefängnis und musste zwischenzeitlich im Exil leben. Bei einigen seiner Mitstreiter gilt er als umstritten, weil er sich für die Präsidentschaftswahlen mit der Muslimbruderschaft verbündet hat, die keinen eigenen Kandidaten stellt.

In der Nacht vor der Öffnung der Wahllokale griffen unbekannte ein Abstimmungsbüro in der Provinz Kairouan südlich von Tunis an. Dabei wurde nach Angaben des Verteidigungsministeriums ein Angreifer getötet und ein Soldat verletzt.

Etwa 100.000 Soldaten und Polizisten sind am Wahltag im Einsatz. Mehr als 100 Wahllokale in Gebieten, die als unsicher gelten, öffnen später und schließen früher.