"Sehr froh über die Niederlage von Marzouki. Sehr traurig über den Sieg von Essebsi. Was für ein Land…", notiert ein tunesischer Blogger, als am Sonntag die ersten Ergebnisse der Stichwahl für das Präsidentenamt durchsickern. Die Mehrheit der tunesischen Wähler hat am Sonntag dem 88-jährigen Beji Caid Essebsi, der schon unter dem alten Regime diente, ihre Stimme gegeben – nicht wenige haben es mit Bauchschmerzen getan.

"Es war wirklich keine leichte Entscheidung", sagte der 24-jährige Hassen Amami, als er aus dem Wahlbüro kam. Letztendlich habe er sich aber doch für Essebsi entschieden, "obwohl er mehr als sechzig Jahre in Parteien aktiv war, die nicht demokratisch waren". Dennoch hofft Amami wie viele Wähler, dass Essebsi das wirtschaftlich gebeutelte Land auf den richtigen Weg bringen wird.

Die Anhänger seines Gegenkandidaten, des amtierenden Präsidenten Moncef Marzouki, bezweifeln allerdings, dass der neue Präsident sich jetzt dauerhaft in Richtung Demokratie wendet. "Wir haben weniger Angst vor der Person Essebsi selbst, sondern vor seinem Umfeld, das voller Mitglieder des alten Regimes ist", sagt Khaled Ben Chaabane, einer der Unterstützer des unterlegenen Kandidaten.

Obwohl Essebsi bereits unter dem früheren Präsidenten Habib Bourghuiba verschiedene Ministerposten bekleidete und auch unter dessen Anfang 2011 gestürzten Nachfolger Zine El-Abidine Ben Ali Funktionen ausübte, trauen seine Anhänger ihm viel zu. Er war nach dem Umbruch zu Beginn des Arabischen Frühlings einige Monate Übergangspremier und hat damals immerhin die ersten freien Wahlen des Landes im Oktober 2011 organisiert. Und er hat politische Erfahrung und gute Verbindungen ins Ausland. Viele Tunesier versprechen sich davon Stabilität, einen wirtschaftlichen Aufschwung und Sicherheit.



Warnung vor einer Rückkehr der alten Ordnung

Es gibt allerdings auch warnende Stimmen, die in Essebsi eher einen Vertreter der alten Ordnung sehen. Jetzt sei "höchste Wachsamkeit angesagt", meint zum Beispiel der Politikwissenschaftler Larbi Chouikha. "Wir haben seit 2011 einiges erreicht, vor allem die Meinungs- und Versammlungsfreiheit erkämpft." Diese Errungenschaften dürften nicht gefährdet werden. Ein Rückschritt in Sachen Demokratie sei auch vier Jahre nach dem Sturz des Diktators Ben Ali keineswegs ausgeschlossen.



"Wir tun gut daran, die nächsten Schritte Essebsis genau unter die Lupe zu nehmen", mahnt Chouikha. Zwar sei es zu kurz gegriffen, den 88-Jährigen und seine 2012 gegründete Partei Nidaa Tounes nur auf das alte Regime zu reduzieren. "Unter seinen Anhängern und Parteimitgliedern sind auch viele, die von der ehemaligen Regierungskoalition enttäuscht sind". Dazu gehörten vor allem solche, die Angst davor haben, dass die Islamisten zu viel Macht gewinnen.



Viele Wähler entschieden sich trotz mancher Bedenken auch für Essebsi, weil sie in ihm einen Garanten gegen die islamistische Ennahdha-Partei sahen, die nach dem Umsturz zeitweise stärkste politische Kraft war. Sie hatte bei der Präsidentenwahl keinen eigenen Bewerber aufgestellt. Essebsi hatte seinen Konkurrenten Marzouki allerdings als ihren verkappten Kandidaten bezeichnet. Der wiederum hatte Essebsi im Wahlkampf vorgeworfen, die Diktatur nach Tunesien zurückbringen zu wollen.