Die seit Dienstag geltende Waffenruhe in der Ostukraine ist in den vergangenen 24 Stunden mehrfach gebrochen worden. Nach Angaben des Sicherheitsrats in Kiew wurden dabei drei Soldaten getötet. Dies seien die ersten Opfer seit Beginn der Feuerpause, sagte Armeesprecher Andrej Lyssenko. Acht weitere Soldaten seien in den Gebieten Luhansk und Donezk verletzt worden.

Die prorussischen Separatisten hätten zudem mehr als 20 Mal Stellungen der Regierungseinheiten unter Feuer genommen. Die Aufständischen wiesen die Vorwürfe zurück. Ihren Angaben nach haben sie mit dem Abzug schwerer Waffen von der Frontlinie begonnen. Eine unabhängige Bestätigung lag zunächst nicht vor.

Auf die Waffenruhe hatten sich die ukrainische Regierung und die Führung der prorussischen Separatisten in der vergangenen Woche verständigt. Es ist allerdings nicht die erste Vereinbarung dieser Art. Laut dem Abkommen von Minsk sollte es eigentlich seit Anfang September keine Kämpfe mehr geben.

Immer noch unklar ist außerdem, wann die Konfliktparteien ein weiteres Mal zu Friedensverhandlungen zusammenkommen. Als möglicher Termin für den Beginn der Gespräche gilt der Freitag.