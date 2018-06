Ein Polizist hat im US-Bundesstaat Missouri unweit der US-Stadt Ferguson einen Jugendlichen erschossen. Laut Medienberichten handelt er sich dabei um einen 18-jährigen Schwarzen. Die Mutter habe den Toten identifiziert, berichtet die St. Louis Post-Dispatch. Sie beschuldigte die Polizei, ihren Sohn auf der Flucht erschossen zu haben.

Zu den Schüssen sei es am späten Dienstagabend vor einer Tankstelle in Berkeley gekommen, teilte die Polizei auf Facebook mit. Bei einer Routinekontrolle seien Polizeibeamte auf zwei Männer gestoßen, von denen einer eine Waffe auf die Polizisten gerichtet habe. Der Beamte habe in Notwehr gehandelt und mehrere Schüsse abgegeben. Er habe Angst um sein Leben gehabt. Für den Nachmittag kündigte die Polizei eine Pressekonferenz an.



Die Identität des Toten war laut Polizei zunächst nicht geklärt. Der zweite Mann sei geflüchtet. Eine Untersuchung sei eingeleitet worden. Am Tatort sei eine Waffe sichergestellt worden.

Ausschreitungen bei spontanen Protesten am Tatort

In Berkeley gab es am Morgen Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizisten, berichtete der Sender NBC. Rund 200 Menschen versammelten sich spontan, es kam zu Handgreiflichkeiten. Einige Müllbehälter brannten, ein Geschäft wurde verwüstet.



Der Tatort Berkeley liegt nur wenige Kilometer von der Kleinstadt Ferguson entfernt. Dort hatte die Polizei im August den unbewaffneten, schwarzen Jugendlichen Michael Brown getötet. Nachdem eine Geschworenenjury Ende November entschieden hatte, dass sich der weiße Polizist Darren Wilson wegen der Schüsse auf Brown vorerst nicht vor Gericht verantworten muss, kam es dort zu Protesten und Ausschreitungen.

Auch an mehreren anderen Orten in den USA wurde in den vergangenen Wochen gegen Polizeigewalt und institutionellen Rassismus protestiert. Ein weiterer Auslöser war die Entscheidung eines Geschworenengremiums Anfang Dezember in New York, einen weißen Polizisten für den Tod des schwarzen Eric Garner in New York nicht zur Rechenschaft zu ziehen. Der Polizist hatte Garner bei der Festnahme wegen angeblich illegalen Zigarettenhandels in den Würgegriff genommen. Dessen Hilferufe, er bekomme keine Luft mehr, ignorierte er. Der asthmakranke Schwarze, ein sechsfacher Familienvater, starb wenig später.