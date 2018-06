Im Süden des Westjordanlandes hat ein radikaler Palästinenser nach Armeeangaben einen Säureanschlag auf eine jüdische Familie verübt. Ein Mann und vier Kinder seien verletzt worden. Der Angreifer hatte nach den Worten einer Polizeisprecherin "eine unbekannte chemische Substanz auf die jüdische Familie gegossen".



Ein Zivilist habe daraufhin den Angreifer niedergeschossen und verletzt. Nach palästinensischen Angaben wurde er festgenommen. Der Anschlag ereignete sich nach offiziellen Angaben an einem Kontrollpunkt nahe der Stadt Bethlehem.



Im Westjordanland und in Jerusalem kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Konfrontationen und auch Anschlägen. In Hebron lieferten sich am Morgen etwa 600 Palästinenser Gefechte mit israelischen Sicherheitsbeamten.



Nach dem Tod eines ranghohen Palästinenserfunktionärs bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten am Mittwoch war es erneut zu Gewalt gekommen. Die palästinensische Regierung macht Israel für den Tod des Leiters der palästinensischen Beobachtungsstelle für die israelische Siedlungspolitik verantwortlich. Israels Gesundheitsministerium nannte dagegen unter Verweis auf die Autopsie einen Herzinfarkt infolge einer Stresssituation als wahrscheinliche Todesursache.