Im Jemen sind durch einen Selbstmordanschlag auf eine schiitische Zeremonie fast 50 Menschen getötet worden. Dutzende weitere seien nach Angaben der Rettungskräfte verletzt worden, als sich der als Frau verkleidete Attentäter in der Stadt Ibb in die Luft sprengte. Zwar ist die Stadt überwiegend sunnitisch, sie wird aber von der schiitischen Huthi-Miliz kontrolliert. An der Zeremonie nahmen Unterstützer der Miliz teil. Ein zweiter Attentäter wurde am Eingang des Veranstaltungsortes entdeckt, wie Sicherheitskräfte berichteten.

"Die Opferzahl des Anschlags von Ibb liegt inzwischen bei 49 Toten und 70 Verletzten", sagte ein Arzt aus Ibb der Nachrichtenagentur AFP am Donnertag per Telefon. Der Anschlag selbst ereignete sich bereits am Mittwoch. Unter den Verletzten soll auch der Gouverneur der Stadt, Jahja al-Arjani, gewesen sein. Während der Zeremonie wurde an den Geburtstag des Propheten Mohammed erinnert.



Jemen wird seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Ali Abdullah Saleh im Jahr 2012 von Gewalt und schweren politischen Unruhen erschüttert. Die Huthi-Milizionäre starteten Anfang des Jahres eine Offensive, in deren Zug sie im September auch die Hauptstadt Sanaa einnahmen.

Seither weiteten sie ihren Machtbereich im Zentrum und Westen des Landes aus. Im Namen der schiitischen Minderheit fordern sie mehr politische Mitsprache. Allerdings stoßen sie auf heftigen Widerstand sunnitischer Stämme und der Extremistengruppe Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel.