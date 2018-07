Am Tag danach hielt die Gefahr einfach an. Gewiss, es gab diesen Moment der Erleichterung in Belgien. Darüber, den offenbar geplanten Terroranschlägen entkommen zu sein und zwar, wie die Staatsanwaltschaft unterstrich, im letzten Moment.

Doch keine 24 Stunden später erreichte schon wieder eine Meldung aus Vilvoorde die Öffentlichkeit: Dort nahm die Polizei einen 18 Jahre alten Schüler fest, der kurz vor der Abreise nach Syrien stand. Es heißt, die Ereignisse von Paris und Verviers hätten seine Pläne beschleunigt. Er wäre der 29. Einwohner des Städtchens bei Brüssel gewesen, der sich in den Dschihad aufmacht. Der 29. von 42.000. Kurz darauf wurde dann bekannt, dass die Polizei zwei weitere Verdächtige festgenommen hat, diesmal im Brüsseler Stadtteil Molenbeek. Und nach dem Chef der Bande von Verviers wird immer noch gefahndet.

Wie soll man da durchatmen? Vielleicht bringt die Tageszeitung De Morgen es auf den Punkt, die nach den Razzien mit einem gespenstischen Foto aufmachte: Zwei schwer bewaffnete Polizisten stehen im fahlen Licht der Laternen von Verviers, dazu die beklemmende Voraussicht: "Dies geht nicht vorbei."

Schnelle Antwort der Regierung

Ein Szenario ist Wirklichkeit geworden, das seit Monaten drohend über dem Land hing, angekündigt in Videos aus Syrien, in denen Kämpfer des "Islamischen Staats" drohen, ihren Krieg nach Belgien zu tragen, um dort Polizisten und "Ungläubige" zu töten. Im Herbst veröffentlichte die Zeitschrift Knack ein Interview mit einem Antwerpener Gotteskrieger. Das Fazit: "Zu Recht" habe man an der Schelde Angst vor Anschlägen.



Dass die Regierung vorbereitet war, zeigt ihre prompte Reaktion: Schon einen Tag nach den Hausdurchsuchungen, 13 Festnahmen und dem Fund eines kleinen Arsenals kriegstauglicher Waffen verkündet sie ein Maßnahmenpaket, mit dem sie Belgien vor dem Terror schützen will. Die Liste strafbarer terroristischer Aktivitäten soll erweitert werden, ebenso wie diejenigen Straftaten, die besondere Abhör- und Informationspraktiken erlauben. Die finanziellen Mittel von Terrorverdächtigen können leichter eingefroren, ihre Ausweisdokumente oder ihre Staatsbürgerschaft entzogen werden. Um der Radikalisierung in Gefängnissen vorzubeugen, sollen islamistische Inhaftierte künftig in je einem Gefängnis im Norden und Süden des Landes isoliert werden.



Sichtbarste Maßnahme ist freilich der Einsatz des Militärs zum Schutz bestimmter Gebäude vor allem in Brüssel und Antwerpen. Am heutigen Samstag bezogen Soldaten Position um den Antwerpener Bahnhof und in den umliegenden Straßen, dem Diamanten- und dem jüdischen Viertel. Flanierende Orthodoxe auf dem Weg zum Sabbat-Gottesdienst vor Tarnanzügen und Maschinengewehren – diese Kombination wurde umgehend zum symbolkräftigen wie beliebten Motiv der Pressefotografen.

Ein Land in der Krise

Die Razzien des 15. Januar scheinen zur Zäsur zu werden. Trotz aller Drohvideos war das Risiko für die meisten Belgier lange Zeit eher ein abstraktes. Ausnahme: Die beklemmend latente Gefährdung jüdischer Einrichtungen, die gleichsam als ein lokales, auf Antwerpen beschränktes Phänomen wahrgenommen werden konnte. Der Anschlag im Brüsseler Jüdischen Museum im Mai entlarvte dies als fatalen Trugschluss. Die Pariser Attentate unterstrichen die räumliche Nähe der Gefahr, zumal sich viele Belgier kulturell eng mit Frankreich verbunden fühlen. Verviers könnte nun zum Beginn einer Entwicklung werden, die das Land in eine Hochsicherheitsgesellschaft führt.

Es ist nicht so, dass sich niemand angesichts dieses rasant verlaufenden Prozesses die Augen reibt. So wundert sich Yves Desmet, Chefredakteur von De Morgen, über die Worte von Premierminister Charles Michel: "Momentan haben wir keine Kenntnis über konkrete Drohungen gegenüber bestimmten Zielen. Aber angesichts der allgemeinen Umstände sind wir davon überzeugt, dass eine Erhöhung des Bedrohungsniveaus auf 3 (auf der vierstufigen Skala, Anm. d. R.) nützlich und nötig ist." Desmet konstatiert: "Es ist ironisch, dass die Abfolge dieser beiden Sätze nicht mehr ironisch klingt."



Es ist offenkundig, dass die Regierung in Brüssel mit ihrem raschen Handeln Maßstäbe gesetzt hat. Völlig unvorhersehbar ist aber noch, wie sich die akute Terrorgefahr auf die politische Agenda des Landes auswirken wird. Immerhin durchlebt Belgien gerade wegen des harten Sparprogramms der Regierung Michel und der darauf folgenden Streikwelle eine der schwersten ökonomischen Krisen der vergangenen 50 Jahre. Wie viel Raum aber bleibt für solche gesellschaftspolitischen Konflikte angesichts der neu wahrgenommenen Bedrohungslage? Welche budgetären Folgen wird es haben, wenn ein ohnehin strauchelnder Etat noch einmal mit 300 Millionen Euro für Anti-Terror-Maßnahmen belastet wird?