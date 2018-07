Die Mohammed-Karikatur auf dem Titel der aktuellen Ausgabe von Charlie Hebdo führt in Pakistan weiter zu wütenden Protesten. Allein in Lahore versammelten sich rund 10.000 Demonstranten. In Peshawar protestierten auch Christen gegen das Satiremagazin und verbrannten eine französische Flagge. Frankreichs Nationalfahne wurde in mehreren Städten angezündet, ebenso Fotos des Präsidenten François Hollande.



In Lahore rief der fundamentalistische Kleriker Hafiz Mohammed Saeed dazu auf, französische Produkte zu boykottieren und die diplomatischen Beziehungen zu Frankreich abzubrechen. Die Demonstranten verlangten, Charlie Hebdo zu verbieten.

Zugleich forderte Saeed, dass sich die Vereinten Nationen mit einem weltweiten Verbot von Blasphemie beschäftigten müssten. "Wenn dies nicht geschieht, sollten die muslimischen Staaten einen eigenen Verbund gründen", sagte der Kleriker, der der radikalislamischen Organisation Jamaat ud-Dawa angehört.



Proteste in weiten Teilen der islamischen Welt

Der Aufruhr wegen der als blasphemisch empfundenen Abbildungen des Propheten dauert seit Tagen an. Proteste gab es am Wochenende auch in Afghanistan, dem Irak, dem Iran, dem Gazastreifen und dem Jemen.



Bei gewalttätigen Aktionen im Niger waren bereits Freitag und Samstag mindestens zehn Menschen getötet worden. Am Sonntag verboten die nigrischen Behörden unter Verweis auf die Gefahr neuerlicher Gewalt eine Demonstration der Opposition und setzten in Niamey Tränengas ein, als sich dennoch ein Protestzug bildete.



Islamische Geistliche rufen zur Zurückhaltung auf

Die Organisation der Islamischen Konferenz (OIC), der 57 muslimische Staaten angehören, rief die Muslime weltweit zur Zurückhaltung auf. Zugleich beschuldigte der Menschenrechtsausschuss der OIC Charlie Hebdo, mit der Veröffentlichung einer weiteren Mohammed-Karikatur die "am meisten verehrte Persönlichkeit" des Islam lächerlich gemacht und Hass geschürt zu haben.

Die Organisation plant das Satiremagazin zu verklagen, wie der britische Independent berichtet. "Die OIC setzt sich gerade mit europäischem Recht auseinander", sagte Iyad Madani, Chef der Organisation. "Wenn das französische Recht es zulässt, werden wir nicht zögern, das Magazin strafrechtlich zu verfolgen."



Islamische Gelehrte der Azhar-Universität in Kairo riefen die Muslime dazu auf, die jüngsten Karikaturen zu ignorieren. Gläubige sollten sich nicht durch die Ignoranz anderer verleiten lassen, hieß es in einer Erklärung der Gelehrten.

Dem Westen warfen sie Provokation vor. Meinungsfreiheit bedeute nicht, andere in ihrem Glauben zu beleidigen. "So, wie wir an persönliche Freiheiten glauben, glauben wir auch an gegenseitigen Respekt", heißt es in der Erklärung.