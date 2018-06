Frankreich stockt nach den Anschlägen von Paris die Mittel für den Kampf gegen den Terrorismus drastisch auf. Regierungschef Manuel Valls kündigte an, dass dafür in den kommenden drei Jahren insgesamt knapp 2.700 neue Stellen bei der Polizei und anderen Sicherheitsdiensten geschaffen werden sollen.



Zusätzlich seien 425 Millionen Euro unter anderem für Waffen und Ausrüstung vorgesehen. Die Gesamtausgaben erreichen damit etwa 735 Millionen Euro. "Am dringendsten und wichtigsten ist es, das Personal und die technische Ausrüstung bei den Nachrichtendiensten zu verstärken", sagte Valls.

"Die Lage bleibt sehr bedrohlich", sagte Valls bei der Vorstellung des Programms. Rund 3.000 Personen müssten im Anti-Terror-Kampf überwacht werden, nahezu 1.300 von ihnen seien Franzosen oder im Land lebende Ausländer, die in die derzeitigen Terroraktivitäten in Syrien und im Irak involviert seien. "Das ist eine Erhöhung von 130 Prozent in einem Jahr", sagte Valls.



Valls räumt Fehler bei der Terror-Vorwarnung ein

Im Einzelnen sehen die Pläne der Regierung wie folgt aus: 1.100 der 1.400 neuen Beamten sollen Geheimdienstabteilungen unter anderem der Polizei zugeteilt werden, die sich mit Terror-Abwehr befassen. In den Gefängnissen will die Regierung 60 Stellen für muslimische Anstaltsgeistliche schaffen – zusätzlich zu den 182, die bereits bestehen. Haftanstalten gelten als Orte potenzieller Radikalisierung. Eine Reihe von Maßnahmen sollen zudem eine bessere Überwachung von Dschihadisten-Netzwerken ermöglichen.



Valls hatte nach den Anschlägen eingeräumt, dass es Fehler bei der Terror-Vorwarnung gegeben hat. Justizministerin Christiane Taubira versicherte, bei allen Maßnahmen würden die Belange des Rechtsstaates geachtet werden. Auch seine Haushaltszusagen an die EU-Partner will Frankreich trotz der zusätzlichen Kosten einhalten. Das Geld werde anderswo im Haushalt eingespart, sagte Valls.

Vier Männer noch in Untersuchungshaft

Bei den islamistischen Anschlägen in und um Paris vor zwei Wochen waren insgesamt 17 Menschen getötet worden. Die Polizei ist auf der Suche nach Komplizen der drei Attentäter. Justizkreisen zufolge wurden vergangene Woche insgesamt zwölf Verdächtige festgenommen, die den Angreifer des Supermarkts unterstützt haben sollen. Drei Frauen und fünf Männer wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft inzwischen wieder freigelassen. Die vier Männer, die nun in Untersuchungshaft genommen wurden, sind seit Freitag in Polizeigewahrsam.

Einem Bericht der Satire-Zeitschrift Le Canard Enchaîné zufolge waren Polizisten in Paris Ende Dezember in einer Verkehrskontrolle auf den Angreifer des Supermarkts aufmerksam geworden. Weil der Mann bereits als Islamist bei der Polizei geführt wurde, verständigten sie die Anti-Terror-Einheit der Polizei, erhielten aber keine Reaktion, wie die Zeitschrift berichtete.