Die irakische Regierung entsandte Spezialkräfte, kurdische Kämpfer kamen zur Unterstützung, die USA schickten Berater und Ausbilder und selbst der Iran leistete Beistand: Doch auch ein Jahr später kontrolliert die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) immer noch Falludscha. Die Stadt rund 50 Kilometer westlich von Bagdad war im Januar 2014 die erste, die von den Kämpfern des IS eingenommen wurde. Schon im Februar sprach das UN-Flüchtlingshilfswerk von 300.000 Menschen, die sich vor dem IS in Sicherheit brachten. Heute zeigt die Lage in der Stadt, wie wenig der Irak im Kampf gegen die Terrormiliz vorangekommen ist.

Zwar haben die Luftangriffe der US-Streitkräfte im Irak und Syrien Wirkung gezeigt. Auch gelingt es Soldaten, Milizen und kurdischen Kämpfern immer wieder, dem IS Territorien abzunehmen. Die endgültige Vertreibung der Dschihadisten erscheint jedoch außer Reichweite.



Mit dem Fall Falludschas begannen Anfang 2014 die schnellen Eroberungen des IS. Im Juni nahm die Miliz Mossul ein, die zweitgrößte Stadt des Irak. Dann rückte sie nach Süden in Richtung Bagdad vor. Auf dem Weg brachten die Extremisten fast alle sunnitisch dominierten Regionen im Norden und Westen des Landes unter ihre Kontrolle. Die irakischen Regierungssoldaten leisteten nur geringen Widerstand, oft ließen sie ihre Waffen einfach fallen und flohen.

"Wir warten auf Hilfe jeglicher Art"

Ein Jahr später herrscht in Falludscha Angst und Verzweiflung. "Wir sind ständig in Alarmbereitschaft und schlafen nicht sehr viel", sagt der irakische Soldat Saad al-Sudani, der mit seiner Truppe außerhalb der Stadt Position bezogen hat. "Wir warten auf Hilfe jeglicher Art."

General John Allen, Sonderbeauftragter der USA für die internationale Allianz gegen den IS, erklärte, Militärberater bereiteten derzeit zwölf irakische Brigaden auf die Eroberung von Falludscha und Mossul vor. "Wir rechnen damit, dass sich die Leistungsfähigkeit der Truppe mit der Zeit verbessert und diese schließlich in der Lage sein wird, die Ballungsräume und Gemeinden zurückzugewinnen." Er räumte jedoch ein, dass es keinen Zeitrahmen für einen Angriff auf Falludscha oder Mossul gebe.

Irakische Armee kritisiert US-Einsatz

Seit Beginn der Militäraktion im August flogen die USA und ihre Verbündeten mehr als 1.000 Luftangriffe im Irak. Hinzu kommen Hunderte im benachbarten Syrien. Mittlerweile glauben amerikanische Regierungsvertreter an den Erfolg ihrer Strategie gegen den IS – dennoch ist es bislang nicht gelungen, ausländische Kämpfer davon abzuhalten, nach Syrien und in den Irak zu reisen und sich dem IS anzuschließen.



Im Irak wird zudem vermehrt Kritik am Einsatz der USA laut. Generalleutnant Abdul-Wahab al-Saadi – der mit seinen Soldaten die Raffineriestadt Baidschi zurückeroberte – beklagt die mangelhafte Ausstattung der Armee. Den Truppen fehlten Waffen, Ausrüstung und kampferprobte Soldaten. Die US-Luftangriffe erfolgten zudem unregelmäßig. Irakische Abgeordnete sagen, die USA hätten die halbautonome kurdische Regionalregierung im Norden besser unterstützt, auf Kosten der anderen Landesteile.

Soldaten und Stammeskämpfer haben trotz allem in einem Gebiet nördlich von Bagdad Erfolge gegen den IS erzielt. Außerdem gelang es ihnen, die Extremisten aus Teilen der Provinz Dijala zu vertreiben. Weiter nördlich eroberten irakische und kurdische Bodentruppen im August den wichtigen Mossul-Damm zurück. Entlang der syrischen Grenze versuchen die kurdischen Soldaten seit Wochen, die Ortschaft Sindschar unter ihre Kontrolle zu bringen.