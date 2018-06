Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat die Ölstadt Kirkuk im Nordirak mit Autobomben und Selbstmordattentätern angegriffen. Nach Angaben des kurdisch-irakischen Nachrichtenportals Rudaw und von Peschmergakämpfern wurde dabei ein Brigadegeneral sowie fünf weitere Soldaten der kurdischen Kämpfer getötet. Mindestens 40 kurdische Kämpfer seien verletzt worden. Ein Rudaw-Korrespondent berichtete von mindestens drei getöteten IS-Milizionären.

Kirkuk mit etwa einer Million überwiegend kurdischen Einwohnern ist das Zentrum der irakischen Erdöl-Industrie. Seit sich die irakische Armee im vergangenen Jahr wegen der Angriffe des IS zurückgezogen hat, verteidigen kurdische Peschmerga-Einheiten die Stadt.



Die Kämpfer des IS hatten die Attacken den Angaben zufolge bei dichtem Nebel an drei Fronten im Süden Kirkuks gestartet. Die Kämpfe dauern noch an. Die Lage sei aber "unter Kontrolle", hieß es vonseiten der Peschmerga. Inzwischen hätten kurdische Soldaten mit Hilfe neuer Luftschläge der US-geführten internationalen Koalition die sunnitischen Extremisten zurückgedrängt.

Auch in der Hauptstadt Bagdad gab es Anschläge: Wie das Nachrichtenportal Sumaria News berichtete, explodierten zwei Sprengsätze auf einem zentralen Markt, auf dem auch gebrauchte Militäruniformen verkauft werden. Mindestens 44 Menschen wurden getötet, 70 weitere wurden verletzt. Unter den Opfern seien auch Sicherheitskräfte. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand.