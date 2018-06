Nach schweren Kämpfen am Morgen gilt im Jemen seit Montagnachmittag ein Waffenstillstand zwischen den schiitischen Huthi-Milizen und den Regierungstruppen. Das bestätigten der jemenitische Innenminister sowie Vertreter der Aufständischen.



Am Morgen war es in der Nähe des Präsidentenpalastes in der Hauptstadt Sanaa zu Kämpfen zwischen Huthis und Regierungstruppen gekommen. Dabei wurde auch Konvoi von Ministerpräsident Chaled Baha beschossen. Im Zuge der Kämpfe besetzten Soldaten der Miliz den staatlichen Fernsehsender und die Nachrichtenagentur des Landes. Informationsministerin Nadia Sakka sprach von einem "Schritt hin zum Staatsstreich".

Jemens Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi hielt sich zu diesem Zeitpunkt nach Regierungsangaben in seinem Wohnhaus in der Nähe seines Amtssitzes auf. Dieses wurde nach Ausbruch der Kämpfe von zusätzlichen Soldaten und Panzern umstellt.



Auslöser der Kämpfe war offenbar, dass die Huthis in Sanaa mit der Errichtung von neuen Straßensperren begonnen haben. Ein Sprecher des Militärs sagte, die Miliz habe den Angriff dadurch provoziert. Der Fernsehsender der Rebellen warf der Armee vor, eine Patrouille der Rebellen beschossen und so die Kämpfe ausgelöst zu haben.



Andauernder Konflikt

Der Konflikt im Jemen dauert seit dem Arabischen Frühling an. Beobachter vermuten den früheren Staatschef Ali Abdullah Salih hinter den Unruhen. Hadi war früher Salihs Vizepräsident. Dieser wurde 2011 durch eine Volksrevolte gestürzt, woraufhin Hadi die Macht übernahm.

Im vergangenen Jahr eröffneten die Huthis einen offenen Machtkampf mit Präsident Hadi. Dabei brachte die Miliz Teile des Landes unter ihre Kontrolle, darunter auch viele Bezirke von Sanaa. Kritiker halten die Aufständischen für Vasallen des schiitischen Iran, was die Huthis aber bestreiten.