Im Machtkampf im Jemen hat die schiitische Huthi-Miliz Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi in seinem Wohnhaus eingeschlossen. Rebellen würden Hadis Privatresidenz bewachen, berichtet Al-Arabija. Ein Regierungsmitglied bestätigte, dass sich das Staatsoberhaupt in dem umstellten Gebäude in der Hauptstadt Sanaa befinde.

Ob Hadi festgehalten wird, blieb allerdings unklar. Ein Sprecher der Miliz erklärte, Hadi sei nicht gestürzt worden. Er halte sich in seiner Residenz auf und könne sich frei bewegen. Augenzeugen berichteten der Washington Post, dass Personal des Präsidenten aus dem Gebäude geflohen sei.

Derweil weitete sich die Krise auf den Süden des Landes aus. In der wirtschaftlich bedeutenden Stadt Aden schlossen die Behörden den zweitgrößten Flughafens des Landes und den Hafen. Auch die Zollstraßen nach Norden wurden abgeriegelt.



Damit protestierte der Sicherheitsausschuss der gleichnamigen südlichen Provinz nach eigenen Angaben gegen die "Angriffe auf das Symbol der nationalen Souveränität und konstitutionellen Rechtmäßigkeit", den Präsidenten Hadi. Die Entscheidung sei eine Reaktion auf den Putsch in Sanaa, hieß es. Die Stadt bleibe abgeriegelt, bis sich "die Dinge in Sanaa geregelt haben".



Aden ist die zweitgrößte Stadt des Jemens und war Hauptstadt des sozialistisch geführten Südjemens, der 1990 in den von Sanaa aus regierten Nordjemen integriert wurde. In einem folgenden Bürgerkrieg hatte der Süden vergeblich um seine erneute Unabhängigkeit gekämpft. Präsident Hadi stammt ebenso aus dem Süden wie sein Stabschef Ahmed Awad bin Mubarak, den die Huthi-Rebellen am Samstag verschleppt hatten.

UN-Sicherheitsrat fordert Niederlegung der Waffen

Seit Montag war es immer wieder zu heftigen Gefechten zwischen Aufständischen und der Armee gekommen. Am Dienstagabend hatte die Huthi-Miliz den Präsidentenpalast in Sanaa gestürmt. Zuvor hatten die schwer bewaffneten Rebellen bereits den Amtssitz von Regierungschef Chaled Bahah umstellt, mittlerweile konnte er die Residenz im Zentrum der Hauptstadt jedoch verlassen. Ein Regierungssprecher sagte, Bahah sei im Auto an einen sicheren Ort gebracht worden.

Die Aufständischen wollen Änderungen an der künftigen föderalen Verfassung erzwingen, deren Ausarbeitung Mubarak leitet. Die Huthi sehen durch dessen Pläne ein unter UN-Vermittlung erzieltes Abkommen gefährdet, das ihnen mehr Mitsprache in der Regierung gewähren soll. In einer Fernsehansprache hatte Rebellenchef Abdel Malek al-Huthi den Präsidenten aufgefordert, das Abkommen umzusetzen. Um dies zu erreichen, stünden alle Möglichkeiten offen.



Unterdessen forderten die 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrates die sofortige Niederlegung der Waffen. Die Macht müsse wieder in die Hände von Staatspräsident Hadi gelegt werden. "Wir verurteilen die Gewalt der vergangenen Tage und insbesondere die Entführungen", hieß es am Dienstagabend nach einer Sondersitzung des UN-Gremiums.

Auch die Bundesregierung rief zu Ruhe auf. "Die Anwendung von Gewalt ist ganz sicher kein probates Mittel, um politische Ziele durchzusetzen", sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts, Martin Schäfer.