Kurdische Einheiten haben die seit Monaten umkämpfte nordsyrische Stadt Kobani fast vollständig befreit. Ein Kurden-Sprecher sagte, es gebe nur noch wenige kleine Widerstandsnester. Sie würden aber bald besiegt sein. Am morgigen Dienstag werde die Befreiung Kobanis offiziell verkündet. Der Vorsitzende der Kurdischen Demokratischen Partei, Hemin Hawrani, twitterte, die Stadt sei frei von IS-Terroristen. Peschmerga-Kämpfer hissten die kurdische Flagge auf einem Berg nahe der strategisch wichtigen Stadt an der türkischen Grenze.

Die Kurden hätten vor Kurzem weitere Gebiete am östlichen Stadtrand von der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zurückerobert, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien mit.



Die IS-Kämpfer hatten im vergangenen September ihren Vormarsch auf Kobani begonnen. Die Stadt liegt an der Grenze zur Türkei in einer Enklave, die vor allem von Kurden bewohnt wird. Zunächst überrannten IS-Kämpfer die Dörfer im Umland von Kobani und trieben Zehntausende Menschen in die Flucht. In den vergangenen Monaten hatte der IS dann zeitweise mehr als die Hälfte der Stadt eingenommen.



Bei den Gefechten um Kobani starben nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mehr als 1.600 Menschen, darunter 1.075 IS-Kämpfer, 459 kurdische Kämpfer und 32 Zivilisten. Der IS habe zudem in den vergangenen Wochen mehr als 35 Selbstmordanschläge in Kobani verübt, sagte die Beobachtungsstelle, die der syrischen Opposition nahesteht.

Mit der Hilfe von Luftangriffen der USA und ihrer arabischen Verbündeten konnten die Kurden die Extremisten in den vergangenen Monaten nach und nach zurückdrängen. Sie erhielten dafür auch Unterstützung von Kurden aus dem Irak, die schwere Waffen in die Stadt brachten. Im Umland Kobanis ist der IS jedoch weiterhin stark, viele Gebiete in Syrien und auch im Irak werden von der Terrormiliz kontrolliert.

US-Außenminister John Kerry hatte vergangene Woche bei einer Konferenz in London gesagt, die Hälfte aller IS-Anführer sei getötet, er sei zuversichtlich, das internationale Militärbündnis gegen den IS mache große Fortschritte. Jedoch kontrolliere die Terrormiliz weiterhin ein etwa 55.000 Quadratkilometer großes Gebiet im Irak, teilte das Pentagon mit. Die kurdischen Peschmerga-Kämpfer und die irakischen Regierungstruppen hätten rund 700 Quadratkilometer vom IS erobert.



Pentagon-Sprecher John Kirby sagte: "Ich glaube, wir erkennen alle an, dass es nur ein kleiner Prozentsatz ist. Aber wir sind erst ein paar Monate dabei." Das US-Militär habe von Anfang an klargemacht, dass dieser Kampf Zeit brauche.