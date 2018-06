Chalas! In diesem einen Wort stecken die ganze Verzweiflung und Wut der Libanesen. Genug! Schluss! Es reicht!

Nach vier Jahren Bürgerkrieg im Nachbarland Syrien und der Aufnahme von geschätzten eineinhalb Millionen Flüchtlingen von dort hat Libanons Regierung faktisch die Grenzen dicht gemacht. Nicht mit Mauern und Zäunen, sondern mit einer ganz einfachen bürokratischen Hürde.

Bislang konnten Syrer umstandslos einreisen und bis zu sechs Monate im Land bleiben, was den sichersten Fluchtweg aus dem Kriegsgebiet bot. Ab jetzt müssen sie ein Visum vorweisen, das nur unter scharfen Kriterien und nur in der libanesischen Botschaft in Damaskus zu erhalten ist. Kriegsflüchtlinge aber haben in der Regel keine Gelegenheit, mal eben noch bei einer Botschaft um ein Visum zu bitten. Schon gar nicht, wenn sie aus Gebieten fliehen, die vom Regime kontrolliert werden. Flüchtlinge in "besonders schwerer humanitärer Not" will der Libanon weiterhin ins Land lassen. Das ist nicht mehr als ein Lippenbekenntnis. Denn in "schwerer humanitärer Not" befinden sich rund sechs Millionen Menschen in Syrien.

An der Grenze der Belastbarkeit

Inzwischen weist auch die Türkei immer häufiger Syrer an der Grenze ab. Jordaniens Grenzen sind offiziell weiterhin offen, doch in den vergangenen zwei Monaten sind so gut wie keine Syrer mehr ins Land gekommen. Angeblich kooperieren jordanische Behörden mit der im Grenzgebiet starken Freien Syrischen Armee (FSA), um Flüchtlinge abzuhalten. Syrien ist für die Zivilbevölkerung nicht mehr nur ein Kriegs- und Katastrophengebiet – es ist ein Gefängnis geworden.

Niemand, schon gar nicht die europäischen Länder, dürfen den Nachbarstaaten diese "Tür-zu"-Politik vorwerfen. Den wohlfeilen Versprechen auf internationalen Konferenzen, die Türkei, Jordanien und den Libanon zu entlasten, sind beschämend wenige Taten gefolgt.



Für den Libanon waren die Grenzen der Belastbarkeit schon lange vor der Einführung der Visumspflicht erreicht. Geschätzte sechs Millionen Einwohner hat das Land inzwischen. Rund 1,5 Millionen sind geflohene Syrer. Von denen sind 1,1 Millionen beim UN-Flüchtlingshilfswerk registriert, mehrere Hunderttausend leben hier als Billiglohnarbeiter, Studenten oder ohne Papiere.

500.000 weitere Bewohner des Libanons sind Palästinenser, deren Camps zum Teil seit 1948 bestehen. Dazu kommen noch einige Tausend Vertriebene aus dem Irak.

Bald jeder dritte hat also einen "Flüchtlingshintergrund". Ein Weltrekord, den kein Land haben möchte. Schon gar nicht, wenn es selbst von konfessionellen wie sozialen Gräben durchzogen ist. Der libanesische Bürgerkrieg liegt gerade einmal 15 Jahre zurück.