Der Republikaner Mitt Romney könnte zum dritten Mal ins Rennen um die US-Präsidentschaft einsteigen. Der 67-Jährige habe in einemr internen Gesprächsrunde vor mehreren möglichen Geldgebern am Freitag in New York gesagt, er denke ernsthaft über einen erneuten Versuch bei den Präsidentschaftswahlen 2016 nach, sagte nach Angaben von US-Medien zwei mit dem Treffen vertraute Personen des ehemaligen Gouverneurs von Massachusettes.



Romney, der die Wahl 2012 gegen US-Präsident Barack Obama verloren hatte, sagte bislang öffentlich immer, seine Zeit in der Politik sei vorbei. Auch 2008 hatte sich Romney erfolglos um den höchsten Posten der Vereinigten Staaten beworben und das Rennen um die Nominierung der Republikanischen Partei gegen John McCain verloren.



Er hatte zuletzt klargemacht, er wolle nicht noch einmal antreten. Auf einer politischen Kundgebung in New Hampshire sagte er im vergangenen Sommer, er werde "hinter demjenigen stehen, von dem ich denke, dass er die besten Chancen auf einen Sieg hat". Auf Barack Obama, seinen Widersacher von 2008, kann Romney nicht noch einmal treffen. Der amtierende US-Präsident darf nach zwei Amtszeiten nicht noch einmal antreten.



Die Nachricht von Romneys Ambitionen kommt zu einer Zeit, in der der frühere Gouverneur von Florida, Jeb Bush, seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2016 vorbereitet. Der Sohn des Ex-Präsidenten George H.W. Bush und Bruder des Obama-Vorgängers George W. Bush hatte in den vergangenen Wochen bei mehreren privaten Geldgebern im ganzen Land um Wahlkampfhilfen geworben.



Auch anderen republikanischen Politikern werden Chancen auf die Nominierung eingeräumt. Darunter sind der eher gemäßigte Gouverneur von New Jersey Chris Christie und Rand Paul, dessen Vater Ron Paul sich mehrfach erfolglos um die Nominierung der Republikaner beworben hatte. Bislang hat aber noch niemand offiziell seine Kandidatur verkündet. Die ersten Vorausscheidungen der Republikaner finden erst in gut einem Jahr statt.