Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat im Irak mehr als 200 Jesiden freigelassen. Das berichten kurdische Behörden. Unter den Freigelassenen waren vor allem ältere Menschen, zudem Frauen, Kinder und psychisch Kranke, die monatelang von Kämpfern des IS gefangen gehalten worden. Der jesidische Aktivist Chodr Domli sprach sogar von 350 freigelassenen Jesiden.

Die meisten Freigelassenen berichteten, sie seien in der Nähe der irakischen Stadt Mossul im Norden des Landes festgehalten worden. Die IS-Kämpfer ließen sie an der Front südwestlich der mehrheitlich von Kurden bewohnten Stadt Kirkuk frei. Dort wurden sie von kurdischen Peschmerga-Kämpfern und Behördenvertretern empfangen und in ein Gesundheitszentrum der Ortschaft Altun Kopri gebracht.

Der dort tätige Jesidenaktivist Domli sagte, unter den Freigelassenen gebe es "Verletzte und Behinderte". Die Dschihadisten hätten die Jesiden offenbar freigelassen, weil sie sie nicht mehr ernähren konnten und sie ihnen zunehmend zur Last gefallen seien.

Die jesidische Parlamentsabgeordnete Vian Dachil sagte, der IS sei dem Druck der Peschmerga-Kämpfer und mit ihnen verbündeter Kräfte ausgesetzt. Auch das habe bei der Freilassung der Geiseln eine Rolle gespielt. Dachil äußerte die Vermutung, dass noch 3.000 Frauen in der Gewalt des "Islamischen Staats" seien.

Der kurdische Gesundheitspolitiker Saman Barsandschi sagte in Erbil, dem Sitz der Regierung der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak, Mediziner würden die Freigelassenen auf den Kinderlähmung auslösenden Poliovirus oder mögliche ansteckende Krankheiten untersuchen. Besonders schwer erkrankte Menschen sollten in Kliniken gebracht werden.

Das Jesidentum Ursprung Das Jesidentum ist die Ursprungsreligion der Kurden, inzwischen sind die Jesiden eine religiöse Minderheit unter den mehrheitlich muslimischen Kurden. Die monotheistische Religion vereint Elemente altorientalischer Religionen, ihr Ursprung geht auf die vorislamische und vorchristliche Zeit zurück. Gott gilt als allwissend und mächtig, einen Widersacher hat er nicht. Im jesidischen Glauben steht vor allem ein Engel im Mittelpunkt: der Engel Pfau, den Gott als seinen Stellvertreter ernannt hat. Eine verbindliche religiöse Schrift, wie etwa die Bibel oder den Koran, haben Jesiden nicht. Der Glaube wird mündlich überliefert. Die Gläubigen gelten bei radikalen Muslimen als Teufelsanbeter und werden deshalb verfolgt. Ausübung Als Jeside wird man geboren, dabei müssen beide Elternteile jesidischer Abstammung sein. Es gibt keine Möglichkeit, zum Jesidentum zu konvertieren – deshalb wird auch nicht missioniert. Mitglieder heiraten nur Gläubige ihrer Religion. Heiliger Ort Der wichtigste heilige Ort der Jesiden liegt in Lalisch, einem abgelegenen Tal im Norden des Iraks, nicht weit von Mossul entfernt. Dort befindet sich das Grab von Scheich Adi, der im 12. Jahrhundert starb und den die Jesiden als Heiligen verehren. Verbreitung Die Mitglieder der Jesiden sind meist Kurden, sie sprechen das nordkurdische Kurmadschi als Muttersprache. Ursprünglich siedelten sie im Norden des Irak an, im nördlichen Syrien und im Südosten der Türkei. Heute leben sie auch in anderen Ländern. Weltweit gibt es Amnesty International zufolge etwa 800.000 Jesiden, offizielle Zahlen liegen nicht vor. Die größte Gruppe sind die irakischen Gläubigen, die vor allem in zwei Regionen im Nordirak leben. In Deutschland leben laut der Föderation jesidischer Vereine mehr als 100.000 Gläubige, andere Quellen sprechen von 60.000.

Die Jesiden betrachten sich teils als ethnische Kurden, teils als eigenständige Volksgruppe mit eigener Religion. Von den militanten Sunniten des "Islamischen Staats" werden sie als Glaubensabtrünnige verfolgt.



Der IS hatte bei seiner Blitzoffensive im Nordirak im vergangenen Sommer das Sindschar-Gebirge eingenommen und dabei Tausende Jesiden getötet oder gefangen genommen. Etwa 50.000 Jesiden, nach UN-Angaben die Hälfte davon Kinder, flohen in das Gebirge außerhalb Sindschars. Einige befinden sich noch immer dort.

Außenminister beraten in London über IS

Mit den Geiselnahmen begründete US-Präsident Barack Obama Luftangriffe auf den IS im Irak und in Syrien. Zugleich wurde eine internationale Anti-IS-Allianz geschmiedet. Ihr gehören auch die irakische Armee, kurdische Einheiten, schiitische Milizen und sunnitische Stammeskämpfer an.

Am Donnerstag beraten die Außenminister aus 20 Ländern in London über die Dschihadistenmiliz. Gastgeber sind der britische Außenminister Philip Hammond und sein US-Kollege John Kerry. Themen des Treffens sind unter anderem die ausländischen Kämpfer in den Reihen des IS, die Finanzströme der Miliz und die Fortschritte bei ihrer Bekämpfung.

Der IS kontrolliert derzeit ein Drittel sowohl des Iraks als auch Syriens.