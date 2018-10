US-Präsident Barack Obama hat ein unerbittliches und weltweites Vorgehen gegen Terroristen angekündigt. Er werde sie von "Pakistan bis zu den Straßen von Paris" jagen, sagte Obama in der Nacht auf Mittwoch in seiner Rede zur Lage der Nation vor dem Kongress in Washington. "Wir stehen vereint mit Menschen rund um die Welt, die von Terroristen zur Zielscheibe gemacht worden sind", sagte er und kündigte an, die Anti-Terror-Maßnahmen seines Landes fortzusetzen: "Wir werden weiter Terroristen zur Strecke bringen und deren Netzwerke demontieren."

Obama beklagte auch den wachsenden Antisemitismus "in einigen Teilen der Welt". Zu den Anschlagszielen in Paris gehörte auch ein jüdischer Supermarkt. Zugleich warnte Obama davor, Muslime unter Generalverdacht zu stellen. "Wir lehnen beleidigende Stereotype von Muslimen ab, deren große Mehrheit unser Bekenntnis zum Frieden teilt", sagte der US-Präsident.



Die Abgeordneten rief er dazu auf, der Armee neue Vollmachten im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zu verleihen. So dränge das US-Militär zwar den Vormarsch der Dschihadisten im Irak und Syrien zurück, doch müsse der Kongress "der Welt zeigen, dass wir vereint sind in dieser Mission".

Innenpolitisch zeigte sich Obama optimistisch: Das Land sei nach Jahren wirtschaftlicher Probleme aus dem Schatten der Krise getreten. Es sei an der Zeit, die Seite umzublättern. Der Präsident verlangte mehr Unterstützung für die Armen und die Mittelschicht und signalisierte dem Kongress, er wolle sich seine Themen nicht von den Republikanern diktieren lassen. Die verfügen seit den Wahlen im vergangenen November über eine Mehrheit in beiden Kammern.



"Wir können nicht die Sicherheit von Familien riskieren, indem wir ihre Krankenversicherung wegnehmen oder die neuen Regeln an der Wall Street kassieren oder alte Kämpfe in der Einwanderungspolitik noch einmal ausfechten, wenn wir ein System reparieren müssen", sagte er. "Und wenn ein Gesetz auf meinem Schreibtisch landet, das eines dieser Dinge versucht, werde ich mein Veto einlegen."



Die Reform des Gesundheitssystems und eine geänderte Einwanderungspolitik gehören zu den zentralen Themen Obamas. Er kritisierte in seiner Rede zudem die wachsende wirtschaftliche Ungleichheit in den USA.