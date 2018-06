In Südpakistan sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 60 Menschen bei einem Bombenanschlag auf eine schiitische Moschee gestorben. In den Krankenhäusern rund um die Stadt Shikarpur werden außerdem 31 Verletzte behandelt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die sunnitische Extremistengruppe Jundullah bekannte sich zum Anschlag in einem Anruf bei der Nachrichtenagentur AP.



Die Bombe explodierte während des Freitagsgebets. Zahlreiche Gläubige waren zu diesem Zeitpunkt in der Moschee. Ein Teil des Daches soll Medienberichten zufolge eingestürzt sein und mehrere Menschen unter sich begraben haben. Ein Augenzeuge berichtete, nach der Explosion versuchten Hunderte Menschen, Verschüttete aus den Trümmern der Moschee zu befreien. Krankenhäuser riefen zu Blutspenden auf.



Die Terrororganisation Jundullah ist eine Abspaltung der pakistanischen Taliban. Militante Sunniten haben in Pakistan bereits mehrere Anschläge auf religiöse Einrichtungen der Schiiten verübt, die sie als abtrünnige Muslime betrachten. Extremisten der Jundullah hatten 2013 eine Kirche in Peschawar angegriffen und 85 Menschen umgebracht.

Ministerpräsident Nawaz Sharif verurteilte die Tat und sprach von einem Selbstmordanschlag. Die Polizei vor Ort erklärte dagegen, es sei noch nicht geklärt, ob der Anschlag von einem Selbstmordattentäter verübt wurde oder ob der Sprengsatz ferngezündet wurde.

In Pakistans größter Stadt Karatschi blockierte eine Gruppe von Schiiten am Abend die Hauptverkehrsstraße aus Protest gegen den Anschlag. Die Stadt liegt in der Provinz Sindh, ebenso wie der Anschlagsort Shikarpur, der bisher von der extremistischen Gewalt verschont geblieben ist. Karatschi ist wiederholt Ziel von Anschlägen geworden, zu denen sich Gruppen wie die Taliban bekannten.



Mitte Dezember verübten islamistische Taliban einen Anschlag auf eine Schule in der nordwestlichen Stadt Peshawar und töteten fast 150 Menschen, die meisten Kinder. Das Massaker löste in Pakistan große Empörung aus und wurde international scharf verurteilt. Die Regierung in Islamabad verschärfte daraufhin ihr Vorgehen gegen Extremisten und hob ein Moratorium über die Vollstreckung der Todesstrafe auf.